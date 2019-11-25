كريستيانو رونالدو يقحم يوفنتوس مع مانشستر يونايتد

أصبح نادي يوفنتوس الإيطالي مديونًا بدفع مليون يورو لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" عن أن السجلات المالية ليوفنتوس كشفت أن النادي الإيطالي سيدفع مليون يورو لمانشستر يونايتد ضمن اتفاقية انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009 من مان يونايتد.

وأشارت إلى أن يوفنتوس عندما وقع مع كريستيانو رونالدو وافق على تحمل هذه الرسوم لخزينة الشياطين الحمر.

يذكر أن رونالدو انضم ليوفنتوس في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 112 مليون يورو، فيما يحصل الدون البرتغالي على 30 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.