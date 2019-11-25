وفاة طفلة بسبب "خربشة كلب" بالشرقية

توفيت طفلة، من مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية؛ إثر إصابتها بداء "السعار" نتيجة تعرضها لـ"خربشة كلب" في وجهها.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير امن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنوبية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "حميات الزقازيق" بوفاة الطفلة "رزان محمد جويلي"، مُقيمة بعزبة "الشامي" التابعة لقرية "الحوامدة" بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وذلك بعد ساعات من وصولها متأثرة بإصابتها بداء السعار.



وتبين أن الطفلة أصيبت بـ"خربشة كلب" منذ 22 يوم،لكن لم يتم علاجها أو اصطحابها من جانب أسرتها لأي مستشفى، وبعد اكتشاف أسرتها أعراض السُعار عليها جرى نقلها إلى مستشفى "الحميات" في حالة حرجة، لكنها توفت داخل المستشفى.