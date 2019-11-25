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الخميس.. افتتاح العرض المسرحي" رسائل العشاق" على مسرح ميامي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:50 ص
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رسائل العشاق
رسائل العشاق
الفجر الفني
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تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحي "رسائل العشاق" في الثامنة من مساء يوم الخميس ٢٨ نوفمبر الجاري، على مسرح ميامي.

"رسائل العشاق" كوميديا رومانسية، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بقيادة الفنان إيهاب فهمي، مدير عام الفرقة، وتدور أحداثه حول مشاكل الأزواج والمرتبطين، وكيفية حلها عن طريق تدخل مولانا أمام العاشقين جلال الدين الرومي لحل المشكلة عن طريق الحب .

المسرحية بطولة النجم مفيد عاشور ونخبة من المبدعين الشباب، كوريوغراف مناضل عنتر، توزيع موسيقى محمد الكاشف، ديكور هبة عبد الحميد، غناء وألحان على الهلباوى، تأليف وإخراج محمد إبراهيم .
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الكلمات المفتاحية

مسرح ميامي رسائل العشاق

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