الخميس.. افتتاح العرض المسرحي" رسائل العشاق" على مسرح ميامي

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحي "رسائل العشاق" في الثامنة من مساء يوم الخميس ٢٨ نوفمبر الجاري، على مسرح ميامي.





"رسائل العشاق" كوميديا رومانسية، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بقيادة الفنان إيهاب فهمي، مدير عام الفرقة، وتدور أحداثه حول مشاكل الأزواج والمرتبطين، وكيفية حلها عن طريق تدخل مولانا أمام العاشقين جلال الدين الرومي لحل المشكلة عن طريق الحب .



