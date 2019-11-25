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انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
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التوافد
التوافد
منى صموئيل
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انطلقت، منذ قليل، عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية، والتي من المقرر أن تنتهي في تمام الخامسة مساء، وذلك بالاقتراع المباشر.


وتتواجد بمقر النقابة العامة 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3 آلاف محام.


وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.


ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.


ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.


وتعقد النقابة العامة للمحامين، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء عملية الفرز لإعلان رئيس الجمعية العمومية النتيجة النهائية.

انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
انطلاق عمليات التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية بنقابة المحامين (صور)
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