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إعادة فتح الطريق الرئيسي في بيروت بعد انتهاء الاشتباكات

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أوردت شبكة " ايه بي سي نيوز" خبرا جاء فيه انه أعيد فتح الطريق الرئيسي في العاصمة اللبنانية بعد اغلاقه إثر اشتباكات استمرت طوال الليل بين الجماعات المتنافسة.

بدأت المواجهات عندما أغلق المتظاهرون الشارع وتعرضوا لهجوم من جانب مؤيدي الحزبين السياسيين الشيعيين الرئيسيين، حزب الله وحركة أمل. ألقى الجانبان الحجارة على بعضهم البعض لساعات حيث شكلت قوات الأمن حاجزًا يفصل بينهم.

وقد دخلت احتجاجات لبنان الضخمة ضد الفساد وسوء الإدارة من قبل النخبة السياسية في البلاد الآن شهرها الثاني، لكنها ظلت حتى الآن سلمية إلى حد كبير.

كانت المواجهات على الطريق الدائري، التي اندلعت في وقت متأخر يوم الأحد واستمرت حتى صباح الاثنين، من أسوأ المواجهات منذ بدء المظاهرات في جميع أنحاء البلاد في 17 أكتوبر.

يقول حزب الله المدعوم من إيران إن الاحتجاجات تستغلها قوى أجنبية بأجندة ضد الجماعة.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قوله إن لبنان يشبه سفينة غارقة ستلقي حتفها ما لم يتم اتخاذ إجراء، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية العميقة في لبنان.

وقد دعا بري يوم الأربعاء إلى تسريع الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة وشاملة، وفق ما قاله النائب علي بازي بعد اجتماع أسبوعي للكتلة البرلمانية، وفقا لوكالة رويترز.

قام المتظاهرون اللبنانيون بإغلاق الطرق السريعة الرئيسية بإطارات محترقة وحواجز على الطرقات، قائلين إنهم سيبقون في الشوارع بعد مقابلة تلفزيونية حثهم فيها الرئيس على العودة إلى ديارهم.

أغلقت المدارس والجامعات الأربعاء، وما زالت البنوك مغلقة - وهو انعكاس للأزمة السياسية والمالية المتفاقمة التي تواجهها البلاد الصغيرة.

قُتل رجل على يد جندي لبناني خلال مظاهرات ليلة الثلاثاء، في أول وفاة من نوعها منذ بدء المظاهرات التي اجتاحت البلاد في 17 أكتوبر.

خرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد أن قال الرئيس ميشال عون في مقابلة تلفزيونية أنه قد يكون هناك مزيد من التأخير قبل تشكيل حكومة جديدة. كما دعا المحتجين إلى العودة إلى ديارهم، محذرًا من وقوع كارثة إذا استمرت الاحتجاجات الجماهيرية في شل البلاد.

دعا مسؤول كبير بالامم المتحدة فى لبنان، جان كوبيس، امس الثلاثاء الى تشكيل عاجل لحكومة جديدة مكونة من اشخاص معروفين بكفاءتهم، والذي سيجعل البلاد فى وضع افضل للمطالبة بالدعم الدولى، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان عقب اجتماعه بالرئيس ميشال عون: "الوضع المالي والاقتصادي حرج، ولا يمكن للحكومة والسلطات الأخرى الانتظار لفترة أطول للبدء في معالجته".

وحث كوبيس السلطات على إعطاء الأولوية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى إعطاء الناس الثقة وحماية مدخراتهم.

وكان قد احتشد المحتجون اللبنانيون خارج مؤسسات الدولة والوزارات لمواصلة الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتجمع عشرات الأشخاص يوم الأربعاء خارج وزارات العدل والتعليم والوزارات الأخرى بالإضافة إلى شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وإدارة الضرائب.

في أسبوعهم الثالث، تبنى المتظاهرون تكتيكًا جديدًا مع مؤسسات الدولة المحيطة لتعطيل عملهم. إنهم يتهمون المسؤولين بسحب أقدامهم لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر استجابةً للاحتجاجات الجماهيرية.

وافق المتظاهرون يوم الثلاثاء على تحويل تركيز الاحتجاجات وفتح الطرق الرئيسية لتخفيف حركة المرور والسماح للناس بالعودة إلى العمل.

حيث أغلق المتظاهرون الطرق في بيروت وفي أجزاء أخرى من لبنان يوم الاثنين، مما زاد من موجة المظاهرات التي شلت البلاد لأكثر من أسبوعين.

يحتج المتظاهرون على النخبة الحاكمة في لبنان منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى استقالة سعد الحريري كرئيس للوزراء الأسبوع الماضي.

وقال شهود، إن عددا من الطرق الرئيسية أغلقت في العاصمة بيروت. تم إلغاء المدارس للأسبوع الثالث.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية، إن المتظاهرين أغلقوا الطرق في مناطق أخرى بما في ذلك مدينة طرابلس الشمالية وجنوب بيروت في منطقة خلده على الطريق السريع الرئيسي إلى جنوب لبنان.
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قوات الأمن فساد انصار خزب الله اغلاق الطرق بلبنان احتجاجات لبنان

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