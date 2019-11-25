احذر من أضراره.. نصائح هامة قبل استخدام العرقسوس في التخسيس

العرقسوس أحد أهم المشروبات، لدى الكثيرون، ويتم شربه بشكل شبه يومي، وهو أحد أهم الأعشاب الطبيعية؛ لما يتمتع به من فوائد كثيرة، أهمها في عملية التخسيس، ورغم فوائده إلا أن هناك العديد من المحاذير، يلزم معرفتها قبل شرب العرقسوس بشكل مبالغ فيه؛ تجنباً لمخاطر ومضاعفات يسببها.





يتمتع العرقسوس بأهمية كبرى في مجال التخسيس؛ لكونه عشب طبيعي، يساعد على التخلص من العديد من الاضطرابات الصحية، وتشير الأبحاث إلى أنه يساعد في إنقاص الوزن الزائد، ويحرق الدهون بكميات معقولة.





يلجأ أصحاب الوزن الزائد إلى العديد من الطرق المستخدمة في التخسيس، يفضل الكثيرون اللجوء إلى الأعشاب الطبيعية، ونظرًا لفوائد العرقسوس الكبيرة، والقيمة الغذائية العالية، التي يتمتع بها يلفت انتباه الغالبية.





يحتوي العرقسوس على أكثر من قيمة غذائية كبيرة، فيوجد به العديد من الفيتامينات، مثل b1، وb2، وb3، وb4، بجانب التوكوفيرول والفلافنويدات، كمصادر جيدة، تساعد وبشكل كبير في عملية التخسيس.





يعد العرقسوس مستودع للمغذيا النباتية؛ لاحتوائه الكالسيوم، الفوسفور، الكولين، بجانب الحديد والمغنسيوم والسليكون، إضافة إلى حمض الفينول والفيروليك، وهي مكونات هامة للجسم، لاسيمًا خلال فترة إنقاص الوزن بأي الطرق المستخدمة في التخسيس.





خفض نسبة الدهون في الجسم





يساعد العرقسوس على خفض نسبة الدهون في الجسم، وبالتالي تقل الكتلة الدهنية، وتشير الدراسات إلى أن استخدام العرقسوس لمدة شهرين، يساعد في عملية التخسيس، بحرق كمية كبيرة من الدهون الزائدة، دون التأثير على مظهر الجسد الخارجي.





تقليل حجم الكتلة الدهنية الزائدة





أشار خبراء التخسيس وإنقاص الوزن، إلى أهمية العرقسوس، في خفض سماكة الدهون الموجودة في ماطق مختلفة بالجسم، وأُجريت تجارب بوضع كريم موضعي به حمض الجليسراتينيك المشتق من عرق السوس، ولوحظ انخفاض محيط الفخذ وسمك طبقة الدهون بشكل عام بعد استخدامه، وذلك لأن حمض الجليسراتينيك يقلل تراكم الدهون غير المرغوب فيها، بمناطق محددة.





العرقسوس يقي من أمراض السمنة





أجريت العديد من الدراسات، حول استخدام العرقسوس في التخسيس، وأثبتت إلى وجود فائدة لهذا العشب، في منع حدوث السمنة، وأشارت الأبحاث إلى أن استخدام زيت العرقسوس، يمنع السمنة ويخلص من مشاكل الوزن الزائد.





خفض نسبة السكر في الدم





يرغب من يعانون من الوزن الزائد من التخلص من الدهون الزائدة، واتباع طرق مختلفة في التخسيس، ولكن تواجهم رغبة شديدة في تناول الأطعمة والمشروبات التي تتمتع بقدر عالي من السكريات، ويساعد مضغ جذر العرقسوس على تنظيم مستوى السكر في الدم، والحد من الشراهة والرغبة المفرطة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.





ورغم الفوائد الكثيرة للعرقسوس، ودوره الكبير في عملية التخسيس إلى أن له العديد من المخاطر الصحية، والأعراض التي تصل لحد الخطر في بعض الأحيان.





المخاطر والأمراض التي يسببها العرقسوس





تأثير العرقسوس على الحمل والرضاعة





ينصح الأطباء بتجنب تاول مشروب العرقسوس أثناء فترات لحمل الأولى، فمن المحتمل أن يسبب الإجهاض، ولا أواخر الحمل لتجنب الولادة المبكرة ومشاكلها، ويجب تجنبه أثناء فترات الرضاعة.





فشل القلب نتيجة لتخزين الماء





عند اتباع العرقسوس كوسيلة طبيعية تساعد في التخسيس، يجب لفت الانتباه إلى ما يسببه، من تخزين كميات زائدة للماء في الجسم؛ ما يوؤدي إلى مخاطر تتعلق بالقلب كتصلب الشرايين وفشل القلب في بعض الأحيان، وينصح لأمراض القلب عدم شربه أبداً.





احتمالية الإصابة بالأمراض السرطانية





يجب توخي الحذر عن شرب العرقسوس، للتخسيس، فهو يجعل الشخص عرضة للإصابة بالأمراض السرطانية، مثل سرطان القلب، الرحم، بجانب سرطان الثدي، فالعرقسوس يتساوى مع هرمون الاستروجين، لذلك ينصح التوقف عن شربه.





ضغط الدم المرتفع





الشرب المفرط للعرقسوس، من أجل التخلص من الوزن الزائد، وكطريقة من طرق التخسيس، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك ينصح بتوخي الحذر، وابتعاد مرضى الضغط المرتفع عن تناوله.





ضعف القدرة الجنسية للرجال





يخفض العرقسوس، هرمون التستوستيرون في الجسم؛ ما يضعف القدرة الجنسية لدى الرجال، نتيجة ضعف الانتصاب الناتج عن انخافض الهرمون الذكوري.





تأثير سلبي على مريض الفشل الكلوي





ويجب على مرضى الكُلى عدم التفكير أبدًا في شرب العرقسوس، والبحث عن طرق تخسيس أخرى، لما يسببه من مخاطر كبيرة.



