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كريم الحسيني ممثل ومخرج في مسلسل "كازانوفا"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:40 ص
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كريم الحسيني
كريم الحسيني
هبة أحمد
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أعلن الفنان كريم الحسيني، عن تقديمه لفيلم جديد من إخراجه، و بطولته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات  الشهير "انستجرام".

مشاركة كريم الحسيني في "كازانوفا"

حيث نشر كريم صورة لتورتة كتب عليها "مسلسل كازانوفا، إخراج وبطولة كريم الحسيني،وعلق كريم على الصورة قائلاً :" يارب خير".

مشاركة كريم الحسيني في" ما يطلبه المستمعون "

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان كريم الحسيني الدرامية مشاركته في مسلسل" نصيبي وقسمتك3"، بحكاية بعنوان " ما يطلبه المستمعون "، وهي الحكاية الآخيرة فى أحداث المسلسل الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة،والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسمين، وإخراج أكرم فريد بطولة نرمين الفقى، ميدو عادل، إيهاب فهمي ، رانيا محمود ياسين، وأميرة الشريف، كريم الحسيني، جميل برسوم.

مشاركة كريم في" كلاكيت"

ومن الجدير بالذكر، أن كريم شارك مؤخرًا في عرض غنائي مسرحي يحمل اسم "كلاكيت"، وعُرضت المسرحية على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك، وبمشاركة مجموعة من النجوم. 
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الكلمات المفتاحية

ما يطلبه المستمعون كلاكيت كريم الحسيني كازانوفا

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