سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 25-11-2019.. عيار 21 يستقر لليوم الثاني بسوق الصاغة

سجل سعر الذهب للبيع الفوري 1462.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.1% ومنهيا الأسبوع على خسارة 0.3%، بعد أن سجل مكاسب بلغت 0.6 بالمئة الأسبوع الماضي، وكانت اسعار الذهب

تراجعت قليلاً خلال تعاملات الجمعة الماضية، وذلك بالتزامن مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن انتاج قطاع الصناعات التحويلية ونشاط الخدمات في الولايات المتحدة تسارعا، وهو ما يحد من الطلب على المعدن النفيس.