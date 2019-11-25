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سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 25-11-2019.. عيار 21 يستقر لليوم الثاني بسوق الصاغة
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
يحافظ سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره في سوق الصاغة لليوم الرابع على التوالى وذلك بعد تراجعات شهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى والعالمي يوم الخميس الماضي، ويواجه سعر الذهب حالة من التراجع المستمر في الاسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الحالية على خلفية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وجاء سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة الاثنين 25-11-2019
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 567.91 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 662.56 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 757.00 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,300 جنيها.
اسعار الذهب عالميا
سجل سعر الذهب للبيع الفوري 1462.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.1% ومنهيا الأسبوع على خسارة 0.3%، بعد أن سجل مكاسب بلغت 0.6 بالمئة الأسبوع الماضي، وكانت اسعار الذهب تراجعت قليلاً خلال تعاملات الجمعة الماضية، وذلك بالتزامن مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن انتاج قطاع الصناعات التحويلية ونشاط الخدمات في الولايات المتحدة تسارعا، وهو ما يحد من الطلب على المعدن النفيس.
سعر الذهب اليوم في مصر
تغيرات اسعار الذهب في العالم
عاودت اسعار الذهب ارتفاعها على المستوى العالمي بعد انحسار التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق تجارى بين الصين والولاايت المتحدة على خلفية المحادثات الاخيرة بين الطرفين ، على الرغم من تصريحات ترامب بشأن التوصل لاتفاق مبئي بين الطرفين مما ادى الى تراجع الطلب على المعدن الاصفر عالميا وبالتالى انخفاض اسعار بشكل كبير على المستوى المحلى، حيث يعتبر الذهب هو الملا الامن للمستثمرين في اوقات الازمات الاقتصادية والحروب التجارية، ويشهد سعر الذهب تغيرات كبيرة على المستوى المحلى منذ بدء الحرب التجارية بين اكبر قوتين اقتصادييت في العالم وفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلعهم مما اثر على الوضع الاقتصادي العالمي.
متوسط اسعار الذهب اليوم في السوق المحلى بمصر
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
751 إلى 753
عيار 22
688 إلى 690
عيار 21
657 إلى 659
عيار 18
563 إلى 565
عيار 14
438 إلى 439
عيار 12
375 إلى 377
الاونصة
23.352 إلى 23.423
الجنيه الذهب
5,256 إلى 5,272
الكيلو
750.857 إلى 753.143
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