Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 25-11-2019.. عيار 21 يستقر لليوم الثاني بسوق الصاغة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر 
يحافظ سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره في سوق الصاغة لليوم الرابع على التوالى وذلك بعد تراجعات شهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى والعالمي يوم الخميس الماضي، ويواجه سعر الذهب حالة من التراجع المستمر في الاسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الحالية على خلفية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وجاء سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:
 
سعر الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة الاثنين 25-11-2019

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 567.91 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 662.56 جنيها .
سعر جرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 757.00 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,300 جنيها.

اسعار الذهب عالميا 

سجل سعر الذهب للبيع الفوري 1462.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.1% ومنهيا الأسبوع على خسارة 0.3%، بعد أن سجل مكاسب بلغت 0.6 بالمئة الأسبوع الماضي، وكانت اسعار الذهب تراجعت قليلاً  خلال تعاملات الجمعة الماضية، وذلك بالتزامن مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن انتاج قطاع الصناعات التحويلية ونشاط الخدمات في الولايات المتحدة تسارعا، وهو ما يحد من الطلب على المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

 تغيرات اسعار الذهب في العالم
 عاودت اسعار الذهب ارتفاعها على المستوى العالمي بعد انحسار التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق تجارى بين الصين والولاايت المتحدة على خلفية المحادثات الاخيرة بين الطرفين ، على الرغم من تصريحات ترامب بشأن التوصل لاتفاق مبئي بين الطرفين مما ادى الى تراجع الطلب على المعدن الاصفر عالميا وبالتالى انخفاض اسعار بشكل كبير على المستوى المحلى، حيث يعتبر الذهب هو الملا الامن للمستثمرين في اوقات الازمات الاقتصادية والحروب التجارية، ويشهد سعر الذهب تغيرات كبيرة على المستوى المحلى منذ بدء الحرب التجارية بين اكبر قوتين اقتصادييت في العالم وفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلعهم مما اثر على الوضع الاقتصادي العالمي.

متوسط اسعار الذهب اليوم في السوق المحلى بمصر 
 

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

751 إلى 753

عيار 22 

688 إلى 690

عيار 21

657 إلى 659

عيار 18

563 إلى 565

عيار 14

438 إلى 439

عيار 12

375 إلى 377

الاونصة

23.352 إلى 23.423

الجنيه الذهب

5,256 إلى 5,272

الكيلو

750.857 إلى 753.143

 


Advertisements

أخبار تهمك

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي في ورطة بعد عودة الدوري

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على تشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل اكتشاف خبيئة للحيوانات المقدسة وتماثيل آلهة مصرية قديمة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

تعرف على تشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

08:44 ص

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

07:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status