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فرنسا تغرق فى شبر مية.. فيضانات عارمة تغرق القرى والمنازل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
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فيضانات فرنسا
فيضانات فرنسا
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اجتاحت فيضانات عارمة ناتجة عن أمطار غزيرة المدن الفرنسية، وتسببت فى عدد من الكوارث، وغرق العديد من السيارات لارتفاع منسوب المياه وبشكل خاص الأنفاق.

 

حالة من الطقس السيئ، شهدتها فرنسا، منذ السبت الماضي وحتى الآن، أسفرت عن وفاة شخصين حتى الآن، بالإضافة إلى قطع الطيار الكهربائى عن أكثر من 4500 منزل.

 

خسائر ضخمة

عثرت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، على 4 جثث بعد سيول عارمة تجتاح جنوب شرق البلاد منذ يوم الجمعة، مما أسفر عن خسائر ضخمة في المنطقة.

 

وفي بيان لشرطة منطقة فار قالت إنها عثرت على جثة قرب مدينة موي الواقعة بين مدينتي نيس ومرسيليا.

 

ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا القتيل هو نفسه الشخص، الذي ذكرت في وقت سابق أنه مفقود إثر سقوطه من قارب إنقاذ قرب موي في ساعة متأخرة من مساء السبت.

 

غرق المنازل

وبسحب مصادر فرنسية، فاضت عدة أنهار في جنوب شرق فرنسا، مما أدى لخسائر ضخمة، إذ غرقت منازل وجرفت المياه أشجارا وسيارات وقوارب.

 

واستمر سقوط الأمطار في المنطقة، الأحد، لكن بصورة أقل حدة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في بيان أن تهدأ السيول خلال يوم الاثنين.


العثور على جثة داخل سيارة

قالت الشرطة الفرنسية، إنها عثرت على جثة أخرى داخل سيارة في قرية كاباس القريبة وعلى جثتين في تنورين.

 

وكانت شرطة المنطقة ذكرت في بيان سابق أن شخصا آخر عمره 77عاما مفقود منذ صباح السبت في منطقة سان أنطوان دي فار.

 

 

وتوجه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى منطقة فار لتفقد الضحايا والحديث مع عمال الإنقاذ.

 

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فرنسا شبر ميه القرى والمنازل الفيضانات

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