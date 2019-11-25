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فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:24 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، تنفيذ قافلة طبية للكشف المجاني والكشف الطبي على المرضي، وأسفرت عن فحص 2035 حالة بقرية منشأة دياب بمركز بنها.

المحافظ أشار إلى أن القافلة الطبية تأتي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بوزارة الصحة.

ومن ناحيته، شدد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

وأوضح أن أعمال القافلة استمرت لمدة يومين حيث أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 2035 مواطن ومواطنة بالإضافة لإجراء الفحص والتحاليل الطبية لعدد 176 حالة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت برنامج توعوي للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وعن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والكشف عن سرطان الثدي والمسح السمعى للأطفال حديثي الولادة.

وأشارت الدكتورة مفيدة رجاء، منسقة القوافل الطبية بالقليوبية، إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها الباطنة والأطفال والجراحة والمسالك البولية والعظام والنساء والتوليد والجلدية والأسنان بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة حيث قام بالكشف الطبى على أهالى القرية فريق طبى متكامل من كبار الأخصائيين.
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
فحص 2035 مريضا في قافلة طبية مجانية بمنشاة دياب بالقليوبية (صور)
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