كل ما لم تراه على الشاشة في حفل AMAs 2019 (صور)

في ليلة الأحد، كان أكبر نجوم الموسيقى يشرفون على السجادة الحمراء ويتجمعون في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2019، على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، بالطبع كان كل شيء رائع، من الأزياء المثيرة للإعجاب إلى العروض الملحمية.



وجعل الحفل الزاخر بالنجوم أكثر أهمية، هو استضافة سييرا للعرض، وتشريف المغنية المحبوبة بجائزة فنان العقد، وخرجت المغنية الأسطورية شانيا توين إلى المسرح لأول مرة منذ عام 2003 لأداء مزيج من أعمالها، على العموم كان الحفل لعام 2019 ليلة لا تنسى.



بصرف النظر عن الأشياء النجمية التي ظهرت على الشاشة، كان هناك بالتأكيد العديد من اللحظات التي لم يتم التقاطها على الكاميرا، لحسن الحظ التقطت صحيفة E News كل ما لم يُعرض على الشاشة.



بيلي بورتر هو أول من وصل إلى الداخل، إنه يقف على مقعده وهو ينظر إلى الحشد وينظر إلى هاتفه المحمول بينما يواجه الجمهور وظهره إلى المسرح.



حصل المشاهير على أكياس هدايا ملفوفة من الورق الأبيض، حيث كانت تنتظرهم على مقاعدهم مع ملفات التعريف وزجاجات المياه وغيرها من الوجبات الخفيفة والأشياء الجيدة.



كيلسي باليريني في عرض سيلينا غوميز الإفتتاحي، كانت تقف وترقص بشده في مقعدها في الممر، لقد أحبت هذا الأداء.

بيلي إيليش ظلت تصفق بشدة بيدها على رأسها لسييرا وأدائها.



كانت كريستينا أغيليرا هي آخر من يدخل إلى المكان قبل أن تبدأ سيلينا في الأداء.



اعتقدت جينا ديوان أن أطفال سييرا رائعتين للغاية، وكانت تشير مبتسمة عندما ظهرت على المسرح.



لورين جاوريغي كانت تمشي بمفردها وهي ترتدي فستان فوق الركبة، ومشيت إلى منطقة الفنانين فقط.



كان لدى الجمهور أساور تنتظر على مقاعدهم، والتي تضيء بضوء أبيض أثناء أداء ليزو.



جينا ديوان وبراد جوريسكي كانا يلوحون بأيديهم في الهواء وأساورهم المضيئة لأداء ليزو.



جلست شانيا توين وزوجها في مقاعدهم في الصف الأمامي على الممر، ولا يجلس أي شخص آخر في الصف، خلال فترة الاستراحة، اتصل بها بعض المعجبين ليقولوا مرحبًا، وسألوا عما إذا كانت جاهزة ومتحمسة لهذه الليلة، ومع ذلك لم تنتبه للصور ولم تتحرك كثيرًا، انها تبدو مريحة في مقعدها.



كان دامون شارب يمشي صعودًا وهبوطًا في الممر لوحده ويلوح بيده بالترحيب لعدد قليل من الناس في طريقه إلى مقعده.



كانت باليريني تضع يديها حول فمها وتصرخ نحو المسرح عندما كان شون مينديز وكاميلا كابيو يضعان أيديهما حول بعضهما البعض خلال أدائهما المثير.



كان ليل ناس إكس أول من قفز من مقعده لصالح تايلور سويفت، عندما أعلنت أنها فازت بجائزة الأبوم المفضل، للبوب والروك، ليل ناس إكس هو أيضًا المشهور الوحيد الذي وقف وصفق لكيشا وبيج فريديا طوال العرض.



بدأ الجميع بالوقوف والصراخ والنظر إلى بعضهم البعض، عندما كان بورتر يرقص وينحني على الأغنية بابتسامة عريضة على وجهه ويغني جنبًا إلى جنب مع الكلمات.

نيك فيول وقف وتحدث مع أي جي جيبسون، في الممر خلال إعلان الفائزين، قبل أن يطلب من صفّه أن ينهض ويسمح له بالعودة لمقعده.



شوهد بورتر يصفق بشدة، ويضع يديه على رأسه أثناء أداء توني براكستون.



على الرغم من أن بقية الحضور جلسوا، بينما حصلت كاري أندروود على جائزتيها، إلا أن توين ظلت واقفة طوال مدة خطابها، وصفقت بسعادة ل كاري عندما نزلت من على المسرح.



ليزو وشون مينديز وكاميلا كابيو، جُلبوا إلى مقاعدهم قبل أداء بيلي إليش، عندما أتت الكاميرا إليهم، شون وكاميلا بدّلا موقعيهما مع ليزو ليكونا قريبان بقدر الإمكان، وكانت ليزو أول من فرحت وصفقت ل فوزهم ونظرت إلى الزوجين بابتسامة عريضة، بينما انتظرتهما لكي يقفا ويتلقا جائزتهما.



جوناثان بينيت ساعد المرشدين، وسلم زجاجات الماء لكبار الشخصيات في الصف الأمامي، ومرشد آخر قذف بأكياس الفشار من أمام المسرح إلى الجمهور.



على الرغم من خسارته للجائزة، قفز ليل ناس إكس من مقعده عندما فازت بيلي إيليش بجائزة أفضل فنان جديد، كان يصفق بيديه لأدائها لأغنيتها Bad Guy، بدأ الجميع في الحضور ينظرون إلى بعضهم البعض بعد خطاب بيلي.



كانت ليزو وباليريني ترقصان وتغنيان بشكل منفصل مع أداء هالزي، لكن نصف الجمهور لم يتمكن من رؤية أدائها بسبب الطريقة التي تم بها إعداد مجموعتها.



بدأت ليزو ترقص بحماس وتلوح بيديها في الهواء، وهي وأندروود يقفان بجانب بعضهما البعض ويهزان رأسيهما على الأداء.



كان بوست مالون يلوح لجميع الحاضرين بينما فاز بجائزته للألبوم المفضل Rap Hip Hop.



وقف فيال بمفرده، وهو يتراقص على الموسيقى ويهز برأسه متفاعلًا مع أداء كاميلا.



أندروود وليل ناس اكس وليزو، أحدثوا تشويش بشدة أثناء أداء تايلور سويفت، وهي تؤدي عرضها، وأصبحت القاعة بأكملها مظلمة باستثناء الأضواء على البيانو والأضواء البيضاء على الأساور الممنوحة لأعضاء الجمهور خلال الحفل، كارول كينج كانت ترقص وتغني طوال الوقت، انحنى والدا تايلور نحو المسرح عندما مدت تايلور يدها إليهم.



ابتعدت كارول كينج وتايلور سويفت ببطء عن بعضهما البعض، وتحدثا عن قرب مع بعضهما البعض، وظلوا ذراعهم مرتبطان ببعضهما، واستمر الحديث بمجرد خروجهم عن المسرح.



قفز والد ليل ناس اكس من كرسيه بمجرد إعلانه الفائز وبدأ يصفق.



اضطرت كريستينا أغيليرا إلى الانتظار، حتى يتمكن مساعدان من مرافقتها من المسرح، بسبب صعوبة التحرك مع فستانها.



بدت سييرا مرتبكة من جميع البالونات التي تطير بينها وبين الكاميرا.



وقف فيال وبانيت بجانب بعضهما البعض، وتحدثا خلال خطاب Dan + Shay، وبدأ المساعدون من خلال الجمهور في جمع البالونات التي سقطت أثناء أداء دوا ليبا.



عادت تايلور إلى مقعدها قبل لحظات من إعلان فنانة العام، وغادرت تايلور وريجينا كينغ المسرح وذراعهما مترابطان، وتحدثا عن قرب لأنهما خرجتا من المسرح معًا.

