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ترامب يعين وزيرًا جديدًا للبحرية الأمريكية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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أنهى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إنهاء خدمات وزير البحرية ريتشارد سبنسر، بعد تجاوزات كبيرة من الإدارة السابقة.

 

وبحسب وكالة سبوتنيك، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، اسم وزير البحرية الأمريكية الجديد.

 

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر، "لم أكن مسرورا بالطريقة التي عالجت بها البحرية محاكمة إدوارد غالاغر... لقد عومل بطريقة سيئة للغاية، ولكن رغم ذلك، تمت تبرئته تماما من جميع التهم. ثم استعاد رتبته وسيتقاعد الآن مع الحصول على جميع الامتيازات التي يستحقها، لقد كانت هناك تجاوزات كبيرة من الإدارة السابقة ولم تعالج إجراءات التقاعد بما يرضيني".

 

وأضاف: "لذلك، تم إنهاء خدمات وزير البحرية ريتشارد سبنسر من قبل وزير الدفاع مارك... أشكر ريتشارد على خدمته والتزامه".

 

وتابع: "سيتم ترشيح سفيرنا في النرويج الأدميرال كين بريثويت ليكون وزيرا جديدا للبحرية. رجل صاحب إنجازات عظيمة ولديه الكثير من النجاح، أنا أعلم أن كين سوف يقوم بعمل رائع!".

 

وكانت  وزارة الدفاع الأمريكية، ذكرت يوم الأحد، أن وزير الدفاع مارك إسبر طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر بعدما فقد الثقة به بشأن تعامله مع قضية ضابط بالقوات الخاصة بالبحرية متهم بجرائم حرب.

 

وقال إسبر في بيان، "إنني منزعج للغاية من هذا السلوك الذي أبداه ضابط كبير بوزارة الدفاع. للأسف فإن النتيجة هي أن الوزير سبنسر لن يحظى بثقتي بعد الآن للاستمرار في موقعه. أتمنى لريتشارد كل خير"، وفقا لرويترز.

 

وكتب الرئيس دونالد ترامب على تويتر، يوم الخميس الماضي، أن "البحرية لن تجرد المقاتل وجندي البحرية إدوارد غالاغر من رتبته".

 

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