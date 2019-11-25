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وزير الخارجية الصيني: هونج كونج جزء من الصين "بغض النظر عما يحدث في الإقليم"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:54 ص
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بوابة الفجر
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نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله إن هونج كونج جزء من الصين بغض النظر عما يحدث في الإقليم شبه المستقل.

تحدث وانغ الاثنين للصحفيين في طوكيو، وصرح بذلك ردا على سؤال حول انتخابات مجالس المقاطعات فى هونج كونج التى يبدو فيها أن المعارضة المؤيدة للديمقراطية قد حققت فوزا ساحقا.

أضاف وانغ: "بغض النظر عن نوع الأشياء التي تحدث في هونغ كونغ، فإن هونج كونج جزء من الأراضي الصينية".

وتابع قائلا: "لا يمكن أن تنجح أي محاولات لتدمير هونج كونج أو الإضرار باستقرار هونغ كونغ وتنميتها".

يبدو أن المعارضة المؤيدة للديمقراطية اكتسحت انتخابات هونج كونج، حيث وجه إقبالا قياسيا انتقادات واضحة لزعيمة المدينة كاري لام وتعاملها مع الاحتجاجات العنيفة التي قسمت الأراضي الصينية.

كان لا يزال يتم فرز الأصوات حتي صباح الاثنين، لكن أشارت وسائل الإعلام في هونج كونج إلى أن المعسكر المؤيد للديمقراطية فاز بسهولة بأغلبية الأصوات في 452 مقعدًا في مجلس المقاطعة.

من المحتمل أن تجبر النتيجة الحكومة المركزية في بكين على إعادة التفكير في كيفية التعامل مع الاضطرابات، التي دخلت الآن شهرها السادس.

تتمتع مجالس المقاطعات بسلطة قليلة، لكن أصبح التصويت استفتاء على الاحتجاجات. وكانت نسبة الاقبال البالغة 71 % في انتخابات هونج كونج تبطئ فرز الاصوات.
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الكلمات المفتاحية

انتخابات هونج كونج الصين و هونج كونج احتجاجات هونج كونج

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