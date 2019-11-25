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تعرف على تشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:44 ص
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الاهلي
الاهلي
علي شحاتة
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يتلقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز،على ملعب الجونة بالغردقة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز اليوم ومواصلة عروضه المميزة التي قدمها قبل التوقف الدولي وقبيل أزمته بسبب تأجيل مباراة القمة .

موعد مباراة الأهلي والجونة
تقام مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الامارات والثالثة بتوقيت جينريتش . وتنقل قناة "اون سبورت" مباراة الاهلي والجونة في الخامسة من مساء اليوم مع وجود إستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

تشكيل مباراة الأهلي والجونة
تشكيل الأهلي
ومن المتوقع أن يبدأ المارد الأحمر المباراة بالتشكيل الآتي : في حراسة المرمى :- محمد الشناوي وفي خط الدفاع :- علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني. وفي خط الوسط :- عمرو السولية – محمود وحيد – محمد مجدي “افشة” – احمد الشيخ . وفي خط الهجوم :- حسين الشحات – وليد ازارو.

تشكيل الجونة
محمود الغرباوي
محمد نجيب، لؤي وائل، باسم علي، جوناثان جوزيف، أكرم توفيق، سيرچ أكا، آلان تشيمابادي، إسلام محارب، أحمد حمدي، محمد ناجي «جدو».

ويدخل النادي الأهلي المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاث ، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات أمام سموحة وفاز بهدف نظيف دون رد، ولعب أمام الإنتاج الحربي وفاز برباعية نظيفة، بينما أمام فريق أسوان فاز بخماسية مقابل هدف وحيد، ومؤجل له مباراة القمة في الاسبوع الرابع من الدوري امام غريمه التقليدي فريق الزمالك.
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