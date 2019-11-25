جدول مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات اليوم الأثنين الموافق 25 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباراتي الأهلي، والزمالك في بطولة الدوري المصري، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة x الأهلي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:0p مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





إنبي x الزمالك، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ13"

أستون فيلا x نيوكاسل، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ13"

ليتشي x كالياري، تقام المباراة في تمام 4:0p مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.





سبال x جنوى، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.



