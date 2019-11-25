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كل ما تريد معرفته عن مباراة إنبي والزمالك

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:59 ص
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انبي والزمالك
انبي والزمالك
على شحاتة
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عاد قطار الدوري المصري من جديد، بعد فترة التوقف الدولي بالإضافة الى إقامة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتي فاز بها مصر، حيث تقام اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين إنبي والزمالك اليوم الإثنين، على ملعب استاد السلام، وذلك في لقاء مؤجل من الشهر الماضي، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتازلكرة القدم، ويسعى نادي الزمالك للفوز بنقاط المباراة الثلاث والوصول الى النقطة الثالثة عشر في صراع الصدارة مع كلا من الأهلي وبيراميدز.

موقف إنبي والزمالك قبل مباراة اليوم

يدخل نادي الزمالك المباراة وهو في مركز الثاني برصيد 10 نقاطجمعهم من 4 مبارايات بواقع 3 فوز وتعادل وحيد ، بينما يمتلك إنبي نقطة وحيدة بالمركز الأخير .

وشهدت المباريات الأربعة الأخيرة تفوقا كبيرا للفريق الأبيض، إذ فاز في أخر لقاءين فيما هناك مواجهتين سابقتهما انتهيا بالتعادل السلبي جميعهم لحساب البطولة المحلية.

قائمة مباراة الزمالك لمباراة إنبي في بطولة الدوري الممتاز

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الابيض لمباراة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز
وجاءت القائمة كالتالي :
محمد ابو جبل- محمد عواد في حراسة المرمي
محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع
محمد حسن - احمد سيد زيزو - امام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر في خط الوسط
خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل في خط الهجوم.

التشكيل المتوقع للزمالك امام إنبي

حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي.
خط الوسط : محمد حسن، احمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد اوناجم مصطفى فتحي.
خط الهجوم : مصطفى محمد.


موعد مباراة إنبي والزمالك والقنوات الناقلة
يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والتاسعة والنصف بتوقيت الامارات والخامسة والنصف بتوقيت جرينيتش، وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات On Sport HD - Time Sports، بالاضافة الى مشاهدتها عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي، بتعليق كلا من مؤمن حسن – حاتم بطيشة.



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