الريال يحشد صفوفه لمواجهة باريس في دوري الأبطال

ينتظر فريق ريال مدريد الاسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان مواجهة قوية ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا:



1- باريس سان جيرمان .. 12 نقطة

2- ريال مدريد .. 7 نقاط

3- كلوب بروج.. 2 نقطة

4- جالطة سراي .. 1 نقطة





استعدادات ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان:



خاض فريق ريال مدريد تدريباته اليوم الأحد بدون راحة بعد فوزه أمس على ريال سوسيداد 3 – 1 بالدوري الاسباني، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.





وشهد مران الريال اليوم خضوع اللاعبين الاساسيين تدريبات استشفائية باستثناء الويلزي جاريث بيل والذي شارك في جزء من مباراة ريال سوسيداد أمس، وشارك الحارس الثالث دييجو ألتوبي بالمران.





وواصل الثلاثي أسينسيو وخاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز التدريبات التأهيلية للتعافي من الإصابات التي التي يعانوا منها.





ناتشو يقترب من العودة للمشاركة مع ريال مدريد:



وشارك اللاعب ناتشو فيرنانديز في التدربات الجماعية للفريق الملكي لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، واقترب من العودة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وقد يشارك في مباراة الفريق ضد اسبانيول.