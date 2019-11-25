بالذهبي.. نيللي كريم تخطف قلوب محبيها (صورة)

مشاركة نيللي كريم في الفيل الازرق



ومن جهة أخرى، يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم السينمائية هى مشاركتها فى فيلم "الفيل الأزرق2"، الذي عُرض ضمن ماراثون أفلام عيد الأضحى الماضي، والفيلم بطولة كلاً من: كريم عبد العزيز، هند صبري ، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد،ومن من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



تحرص الفنانة نيللي كريم، على مشاركة متابعيها ومحبيها أحدث صور لها ومشاركتهم لأعمالها الفنيه وذلك من خلال حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.ونشرت الفنانه نيللي كريم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة لها من خلال جلسه تصوير لصالح مجلة "vogue" العربية.وظهرت نيللي بإطلاله ذهبية ساحرة حيث ارتدت فستان طويل باللون الذهبي كب وتركت شعرها منسدلا على ظهرها ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها وأعطها جمالاً وجاذبية.يذكر أن الفنانه نيللي كريم تستعد لمسلسل رمضان 2020 الذي تم كشف عن اسمه "النصابين"، تعاقدت المتحدة للخدمات الإعلامية مع العدل جروب على مسلسل لنيللى كريم فى رمضان 2020.ومسلسل "النصابين"، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد مدحت و بطولة النجمة نيللى كريم، وآخرون، ليتم عرضه في رمضان المقبل.