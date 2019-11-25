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خلاف جديد بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن اتفاق التعاون الاستخباراتي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:42 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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تبادلت كوريا الجنوبية واليابان انتقادات لاذعة اليوم الاثنين، بعد أيام فقط من الاتفاق على إنقاذ اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية، مما سلط الضوء على العلاقات الهشة بين أعداء الحرب السابقين وحلفاء الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

انتقد المسؤولون من كل جانب التعليقات التي أدلى بها الآخرون حول ما إذا كانت طوكيو قد اعتذرت بشأن ما قالت سول إنه بيان غير دقيق في نهاية الأسبوع حول الاتفاقية.

تحت ضغط من واشنطن، اتخذت كوريا الجنوبية قرارًا في اللحظة الأخيرة يوم الجمعة بالحفاظ المشروط على الاتفاق، المعروف باسم GSOMIA،او اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، وهو عرض دراماتيكي مثير للجدل وسط نزاع دام أشهر حول التاريخ والتجارة.

تعتبر GSOMIA رمزًا رئيسيًا للتعاون الأمني بين الخصمين القدامى وشراكة ثلاثية مع الولايات المتحدة.

من جانبها، قالت طوكيو إن سول اتخذت خيارًا استراتيجيًا وتأمل في عقد محادثات تجارية، على الرغم من أنها لن تستعيد على الفور وضع المصدّر السريع لكوريا الجنوبية.

قال مسؤولون في البيت الأزرق الرئاسي في سيول يوم الأحد إنهم قدموا احتجاجًا وتلقوا اعتذارًا عن إعلان وزارة التجارة اليابانية بأنها ستواصل تعزيز فحص صادرات المواد الأساسية الثلاثة المستخدمة في أشباه الموصلات، والتي قالوا إنها "مختلفة تمامًا" عن ما تم الاتفاق عليه

أشار البيت الأزرق يوم الاثنين الي تقرير لصحيفة يوميوري اليابانية نقلًا عن مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية جاء فيه أن اعتذار طوكيو "ليس صحيحًا".

وقال السكرتير الصحفي البارز يون دو هان في بيان "للتوضيح مرة أخرى، لقد اشتكينا واعتذرت اليابان.. تخلق وسائل الإعلام اليابانية والكورية لعبة الحقيقة، لكننا نعرف الحقيقة".

بعد أقل من ساعتين، ناقض كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا تصريحات يون، قائلًا إن القيود المفروضة على الصادرات "لا علاقة لها تمامًا بـ GSOMIA".

وقال سوجا في مؤتمر صحفي "ليس من المفيد التعليق على كل تصريحات كوريا الجنوبية، لكن اعتذار الحكومة اليابانية ليس صحيحًا".

يعود جذور الخلاف بين الدولتين حول تعويض الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل في الشركات اليابانية خلال الاحتلال 1910-1945. بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بتعويض العام الماضي، يسعى بعض العمال السابقين للاستيلاء على الأصول المحلية للشركات اليابانية، وفرضت طوكيو ضوابط على الصادرات.

من المتوقع أن تجتمع السلطات التجارية لكوريا الجنوبية واليابان في وقت مبكر من هذا الأسبوع لمناقشة القضية.

اتفق وزيرا خارجية البلدين يوم السبت على العمل لترتيب قمة الشهر المقبل بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش اجتماع ثلاثي مع الصين.

لم يجر مون وآبي محادثات رسمية منذ أكثر من عام، على الرغم من أنهما أجرتا محادثة لمدة 11 دقيقة في مؤتمر دولي في تايلاند في أوائل هذا الشهر.

قال مسؤول كبير في البيت الأزرق يوم الأحد إنه "من المحبط للغاية" رؤية تقرير لصحيفة أساهي اليابانية، والذي نقل عن آبي قوله إن طوكيو "لم تتنازل عن أي شيء" وأن كوريا الجنوبية "خضعت ببساطة لضغوط أمريكية قوية للغاية".

وقال المسؤول للصحفيين شريطة عدم ذكر اسمه بسبب حساسية القضية: "لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان هذا شيئًا سيقوله زعيم الحكومة اليابانية بضمير".

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا مرة أخرى إلى وقف هجومها العسكري في سوريا. وقالت ميركل في خطاب ألقته اليوم الخميس في البرلمان إن الهجوم "يجعل عشرات الآلاف، بينهم الآلاف من الأطفال، يفرون".

وقد وصفت العملية العسكرية بأنها "دراما إنسانية ذات عواقب جيوسياسية كبيرة". وتقول إنها تعزز دور روسيا وإيران في المنطقة وتقول إن عواقب ذلك "لا يمكن الحكم عليها اليوم".
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الكلمات المفتاحية

واشنطن كوريا الجنوبية واليابان اتفاق التعاون الاستخباراتي GSOMIA

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