بالبكيني.. كارول سماحة تشعل إنستجرام (صورة)



شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها صورة جديده لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال إجازاتها الصيفيه في كانكون بالمكسيك.



وظهرت كارول في الصوره مرتدية "مايوه بكيني" في إحدى حمامات السباحة ونظاره شمس وكاب باللون الأسود.



ومن ناحية أخرى كان طرح فيلم بالصدفة للنجمة كارول سماحة، بدور العرض السينمائي في دبي ولبنان، والذي حرصت أن تكون متواجدة أثناء عرضه الخاص.



فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة، ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.



أخر أعمال كارول

يذكر أخر أعمال كارول، أغنية "انشالله" التي طرحتها علي طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة عالية علي موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي، وتوزيع عادل حقي.





