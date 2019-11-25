Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالبكيني.. كارول سماحة تشعل إنستجرام (صورة)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رانيا ماهر
Advertisements

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها صورة جديده لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال إجازاتها الصيفيه في كانكون بالمكسيك.

وظهرت كارول في الصوره مرتدية "مايوه بكيني" في إحدى حمامات السباحة ونظاره شمس وكاب باللون الأسود.

ومن ناحية أخرى كان طرح فيلم بالصدفة للنجمة كارول سماحة، بدور العرض السينمائي في دبي ولبنان، والذي حرصت أن تكون متواجدة أثناء عرضه الخاص.

فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة، ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.

أخر أعمال كارول
يذكر أخر أعمال كارول، أغنية "انشالله" التي طرحتها علي طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة عالية علي موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي، وتوزيع عادل حقي.


بالبكيني.. كارول سماحة تشعل إنستجرام (صورة)
بالبكيني.. كارول سماحة تشعل إنستجرام (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير كارول سماحة بكيني الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل اكتشاف خبيئة للحيوانات المقدسة وتماثيل آلهة مصرية قديمة (فيديو)

منذ ساعتين

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 18 ساعة

ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر: راتب خيالي لـ"كهربا" بالقلعة الحمراء.. والقيعي يتحرك لحسم صفقة نارية

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 14 ساعة

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي في ورطة بعد عودة الدوري

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

كارول سماحة تنشر البوستر الدعائي لفيلمها "بالصدفة"

بجامبسوت.. كارول سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بفيديو من أغانيها.. كارول سماحة تروج لحفلها المقبل في لبنان

كارول سماحة تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة لها بفستان عاري الساق (صورة)

اليوم.. العرض الخاص لفيلم "بالصدفة" لـ كارول سماحة

تعليقا علي التنمر الذي تعرضت له.. كارول سماحة: "مبستخدمش فوتوشوب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

01:51 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status