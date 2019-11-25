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ابنة عامر منيب وتامر حسين يحضران لمفاجأة.. والجمهور يتساءل هل ستتجه للغناء؟

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:22 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، صورة تجمعه بمريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، والموزع أحمد عادل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق تامر حسين، على الصورة الذي قام بنشرها قائلًا: "مع حبيبتى الغالية بنت الغالي مريم عامر منيب عاملينلكم مُفاجأه فى الذكرى السنوية لأخي وصديقي الفنان المحترم الخلوق عامر منيب مع الموزع أحمد عادل وصديقى الملحن عمرو مصطفى"، من جانبها علقت "مريم" قائلة: "حبيبي وأخويا الكبير".

تفاعل الجمهور مع الخبر والصورة
وانهالت التعليقات على "حسين" بعد نشره للصورة، ونالت إعجاب عدد كبير جدًا من متابعيه، متمنين لهم التوفيق وانتظارهم للمفاجأة، كما عبروا عن حبهم للراحل عامر منيب، ودعوات له بالرحمة والمغفرة، وانه كان فنان محترم ويعشقه الجمهور كثيرًا.

الجمهور يتساءل هل ستتجه للغناء؟
وتساءل الجمهور عن المفاجأة وهل ستتجه مريم إلى الغناء بعد ابن شقيقه الذي حقق نجاحًا كبيرًا واستحسان من الجمهور منذ ظهوره الأول ومدى التشابه الكبير بينهم.

تعليقات الجمهور
ومن تعليقات الجمهور: "أحلى مفاجأة بجد مريم عامر منيب وتامر حسين بجد فر انتظاركو أحلا خبر بجد"، "انت ابن اصول ومبتنساش حبايبك"، "ربنا يوفقها".

ومن الجدير بالذكر أن الفنان عامر منيب، رحل عن عالمنا يوم 26 نوفمبر عام 2011، عن عمر يناهز 48 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

ابنة عامر منيب وتامر حسين يحضران لمفاجأة.. والجمهور يتساءل هل ستتجه للغناء؟
ابنة عامر منيب وتامر حسين يحضران لمفاجأة.. والجمهور يتساءل هل ستتجه للغناء؟
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فنان عامر منيب الفجر الفني

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