أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة، اليوم الاثنين، ليسود طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار، مائل للبرودة فى بداية الليل، بارد فى أخرة.





وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.





كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة .





وعن درجات الحرارة المتوقعة، فتسجل القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.



