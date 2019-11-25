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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الثالثة عشر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:25 ص
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ارشيفية
ارشيفية
حسام مجدي
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اقتربت منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من الانتهاء غدا الإثنين 25 نوفمبر بأخر مباراة متبقيه في الجولة.


أستون فيلا يواجه وست هام في ختام الجولة الثالثة عشر

يستعد نادي أستون فيلا الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين 25 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة أستون فيلا ونيوكاسل وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي أستون فيلا ضد نظيره نادي نيوكاسل اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب فيلا بارك.


ترتيب أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أستون في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


موعد انطلاق الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي

وستنطلق منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم الموافق 30 نوفمبر.


ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة اليوم

ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم كالآتي:


1- ليفربول 37 نقطة
2- ليستر سيتي 29 نقطة
3- مانشستر سيتي 28 نقطة
4- تشيلسي 26 نقطة
5- ولفرهامبتون 19 نقطة
6-بيرنلي 18 نقطة
7- أرسنال 18 نقطة
8- شيفيلد يونايتد 18 نقطة
9- توتنهام 17 نقطة
10- مانشستر يونايتد 17 نقطة
11- بورنموث 16 نقطة
12- برايتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة
15- إيفرتون 14 نقطة
16- وست هام يونايتد 13 نقطة
17- أستون فيلا 11 نقاط
18- نورويتش سيتي 9 نقاط
19- ساوثامبتون 9 نقاط
20- واتفورد 8 نقاط
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