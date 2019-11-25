أسيل عمران تشعل إنستجرام بصورة من أحدث جلسة تصوير لها



شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران، جمهورهابصورة من أحدث جلسة تصوير لها لمصمم الأزياء والمصور شربل كرم



ونشرت أسيل عمران، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



تعليقها

وعلقت "عمران" على الصورة قائلة: "أجمل جلسة تصوير للمصمم شربل كرم"، وتفاعل معها الجمهور.



إطلالتها في الصورة

وظهرت في الصورة بإطلالة ساحرة بفستان من اللون الروز الهادي ومطرز من الجزء العلوي للجسم، مع تاج يزين شعرها التي قامت برفعه من الخلف، وعقد يزين عنقها.



تفاعل الجمهور

ونالت الصورة إعجاب الجمهور المتابع لها، وعدد كبير من التعليقات معبرين عن إنبهارهم بالإطلالة الساحرة والأنيقة التي ظهرت بها التي تشبه الأميرات.



تداول الصورة

وتداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة أسيل عمران، والذين عبروا عن جمال هذه الإطلالة، ودائمًا ما تكون بهذا الجمال.



تعليقات الجمهور

ومن تعليقات الجمهور على الصورة: "قالب غالب اسيل انت الجميلة"، "قلبي مايتحمل كل هالجمااال"، "قمر ما شاء الله وربي يحفظك".



مشاركتها في كليب "ناسيني ليه"

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة السعودية أسيل عمران، ظهرت في كليب النجم تامر حسني "ناسيني ليه" والتي حظت بحب وإعجاب كبير من الجمهور المصري، وخاصة جمهور "حسني" وتصدرت حينها موقع البحث العالمي الشهير "جوجل".



وكشفت أسيل عمران، عن خوضها أول تجربة سينمائية لها وسيكون ذو طابع موسيقي راقص، وتجسد فيه شخصية فتاة شامية أردنية.