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تايلور سويفت تحصد جائزة Artist Of The Year في حفل AMAs 2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:27 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد النجمة تايلور سويفت، لجائزة Artist Of The Year من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.

وكان ضمن المرشحين لنفس الجائزة كل من مغني الراب "دريك"، والنجمة أريانا جراندي، و"هالزي"، وبوست مالون وتايلور سويفت.
واحتضنت قاعة Microsoft Theater بمدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 47 من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، لعام 2019 الجاري.

واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل المغنية السمراء الشهيرة "سييرا"، وحصل مغني الراب بوست مالون العدد الأكبر من الترشيحات للجوائز، بحصده لسبعة ترشيحات.

ومن بعده تأتي النجمة الشابة أريانا جراني التي حصدت 6 جوائز بالتساوي مع النجمة الشابة "بيلي إيليش"، وسيشهد الحفل تكريما للنجمة تايلور سويفت حيث ستكون أول فنانة في تاريخ جوائز الموسيقى الأمريكية تحصد جائزة فنان العقد، لإنجازاتها طوال العشر سنوات الماضية.


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