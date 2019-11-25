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أستون فيلا ضد نيوكاسل.. صراع الهروب من القاع في الدوري الإنجليزي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:32 ص
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أستون فيلا ضد نيوكاسل
أستون فيلا ضد نيوكاسل
أحمد عصام
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يلتقي فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه مع فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الاثنين 25 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد :-

وسوف تقام المباراة بين فريق أستون فيلا ضد فريق نيوكاسل يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق أستون فيلا وفريق نيوكاسل يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا لمواجهة نيوكاسل :-

ويدخل فريق أستون فيلا تلك المباراة من أجل تحقيق الفوز يبتعد به الفريق عن القاع في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأتي التشكيل المتوقع للفريق كالتالي :-


هيتون - جليبرت - اينجز - مينجز - تايلور - دجولاس لويز - هوريهان - ماكجين - غريليتش - محمود حسن تريزيجيه - ويسلي.


ترتيب أستون فيلا ونيوكاسل في البريميرليج :-

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحل فريق أستون فيلا الصاعد حديثا للبريميرليج في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.


ويحل فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.


وكان فريق أستون فيلا قد تعرض للهزيمة في المباراة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما فاز فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز
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