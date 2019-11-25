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حظك اليوم.. نصيحة الأبراج لخالد الصاوي: لا تبتعد عن النصائح الصحية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:17 ص
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خالد الصاوي
خالد الصاوي
معتز الجمل
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في يوم ميلاده تنصح الأبراج الفنان خالد الصاوي، بالانطلاق في العمل لصنع إنجازات غير مسبوقة مع مراعاة النصائح الصحية والابتعاد عن عتاب النفس الذي يسيطر على برج القوس. 

 

حظك اليوم | برج القوس | 25-11-2019

القوس: يمتلك القوس في هذا اليوم كل مقومات الحظ والحب والجمال فالمشتري يتقدم بالحظ للقوس وعطارد يجعله سعيد في السفر والزهرة يجعله أكثر جاذبية في الحب والشمس تدفعه للقرارات المثمرة ولذلك على القوس ان يستمتع بيوم جميل وممتع لكن بدون عتاب النفس والتخلي عن النصائح الصحية.   


على الصعيد العملي: انطلق في يومك بشكل سعيد لصنع إنجازات عملية غير مسبوقة لك من قبل.


على الصعيد العاطفي: يجعلك الحب في هذا اليوم الأكثر جمالاً بين الأبراج فلا تترك لحظه في يومك بدون الحب لو لليله فقط.

 

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الكلمات المفتاحية

علم الأبراج خالد الصاوي الأبراج

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