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خسارة خليفة فالفيردي وتألق جابي جول وأبرز ما جاء في نهائي كوبا ليبرتادوريس

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:28 ص
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جابي جول
جابي جول
عبدالقادر عرابي
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تابعت جماهير الكرة العالمية وبالأخص جماهير برشلونة الإسباني مباراة نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس التي جمعة فلامينجو البرازيلي وريفير بليت الإرجنتيني في اللقاء الذي شهده ملعب تشيلي الوطني.


وإنتزع الفريق البرازيلي بقيادة الثعلب البرتغالي جورج خيسوس اللقب في الردهات الأخيرة من اللقاء، بعد أن قلب التأخر بهدف للفوز بهدفين في الدقائق الخمسة الأخيرة من المباراة.


سقوط المرشح الأول لخلافة فالفيردي

وكاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أن يلامس اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن أحرزه في نسخة العام الماضي أمام الغريم التقليدي بوكا جونيورز.


وبالفعل كان ريفر بليت في طريقه لحسم اللقب بعد أن أحرز رافائيل سانتوس بوري هدف التقدم في الدقيقة 15، إلا أن جابريل باربوسا نجم فلامينجو قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة.


هدف برشلونة القديم

كما تألق جابريل باربوسا وسجل هدفين قاتلين في الدقيقتين 89 و 93 ليقود فريقه نحو الكأس الغالية والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية في قطر.


وكان "جابي جول" هدفاً رئيسياً لبرشلونة في عام 2016، قبل أن ينقض عليه إنتر ميلان الإيطالي، الذي دخل معه باربوسا في العديد من المشاكل أودت بعودته مرة أخرى لفلامينجو البرازيلي.


وتألق جابي جول رفقة فلامينجو، الذي سجل معه 31 هدفاً وصنع 10 أهداف خلال 38 مباراة بمختلف المسابقات، مما يجعله مشرحاً للعودة للدوريات الأوروبية الكبرى مرة أخرى.
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الكلمات المفتاحية

فالفيردي جابي جول برشلونة

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