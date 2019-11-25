نجم بوروسيا دورتموند مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم الإسباني ونجم نادي بوروسيادورتموند الألماني "باكو ألكاسير" بات مهدداً بالغياب عن مباراة فريقة ضد برشلونة الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.







إصابة ألكاسير



وكان ألكاسير قد تعرض لإصابة شديدة أثناء مشاركته رفقة فريقه أمام بادربورن متذيل ترتيب الدوري الألماني بملعب سيجنال إيدونا بارك، والتي إنتهت بالتعادل 3-3.





وتلقى الدولي الإسباني كدمة قوية في ركبته، وترك مكانه في الملعب لزميله جوليان براندت في نهاية الشوط الأول.





وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن ألكاسير قد يغيب عن مواجهة برشلونة القادمة في الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.





وأضافت الصحيفة أن اللاعب سيمثل لبعض الفحوصات الطبية اليوم، لتحديد موقفه النهائي من مواجهة فريقه السابق برشلونة.





وإرتدى باكو ألكاسير قميص برشلونة في موسمين منذ عام 2016 وحتى 2018، قبل أن يرحل نحو بروروسيا دورتموند بنطاق الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار شراء عقد اللاعب مقابل 23 مليون يورو، وهو ما قام به دورتموند بعد ذلك.





ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة خلف المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر برصيد 25 نقطة.