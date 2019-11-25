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"Old Town Road" تحصد جائزة أفضل أغنية بموسيقى الراب والهيب هوب في حفل AMAs 2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:22 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد أغنية "Old Town Road"، جائزة أفضل أغنية بموسيقى الراب والهيب هوب من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.

وكان من الأغاني المرشحة لنفس الفئة، كل من أغنية "Old Town Road" للمغني "ليل ناس إكس"، وأغنية "Sicko Mode" للرابر ترافيس سكوت، وأغنية WOW لبوست مالون.

ومن الذين حصدوا ترشحيات بجوائز أخرى بارزة، لجائزة أفضل فنان بموسيقى الكانتري ترشح كل من "كين براون" و"لوك كومبس"، و"توماس رهيت".

ولجائزة أفضل فنانة بموسيقى الكانتري ترشحت كل من "كاري أندر وود"، و"كيلسيا بارليرني"، و"مارين موريس".
ولجائزة أفضل ألبوم بموسيقى الكانتري ترشح كل من ألبوم Experiment لـ "كين براون"، وألبوم Dan + Shay وألبوم Cry Pretty للمغنية "كاري أندروود".

ولجائزة أفضل فنان بموسيقى الراب والهيب هوب ترشح كل من النجمة كاردي بي، ودريك وبوست مالون وجاي كول، وLil Uzi Vert.


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