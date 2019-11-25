خمسة مكاسب حققها نادي الهلال السعودي بعد التتويج بدوري أبطال آسيا

توج نادي الهلال السعودي يوم أمس الأحد بثالث ألقابه في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن كرر فوزه على نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد بملعب "سايتاما 2002" بالعاصمة اليابانية طوكيو.







وسجل هدفي اللقاء النجمان سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز، وذلك بعد أن سجل النجم البروفي أندري كاريلو هدف الفوز في مباراة الذهاب، ليفوز الزعيم باللقب عن جدارة وإستحقاق للمرة الثالثة في تاريخه.





وحقق النادي السعودي عدة مكاسب فنية ومعنوية، ستساعد الفريق الكبير على المنافسة الجادة في قادم المواعيد، ولعل أرز تلك المكاسب.





معادلة رقم بوهانج ستيرلزر



بحصوله على ثالث الألقاب، عادل نادي الهلال السعودي رقم نادي بوهانج ستيلرز الكوري كأكثر الأندية تتويجاً باللقب برصيد 3 مرات.



وتوج الهلال في أعوام (1991 – 2000 – 2019) بينما توج بوهانج في أعوام (1997 – 1998 – 2009).





العودة للواجهة الآسيوية



يعود آخر لقب للهلال آسيوياً لنحو عام 2000 حينما رفه دوري أبطال آسيا، ومنذ ذلك التاريخ غاب الهلال عن اجهة المشهد الآسيوي رغم عراقة الفريق الفريق وتاريخه الممتد، وتأخر الهلال 19 عاماً لإحراز دوري أبطال آسيا.





التأهل لدوري أبطال آسيا



ونتيجة فوز الهلال باللقب الغائب، تأهل الفريق أيضاً لكأس العالك للأندية في قطر التي ستقام في ديسمبر المقبل في العاصمة الدوحة، وسيواجه الهلال شقيقه نادي الترجي التونسي.





الإستقرار الفني



دأبت إدارة نادي الهلال السعودي على التغيير الدائم للمدربين حتى وإن كانت النتائج تسير بشكل جيد، وحدث ذلك مع الثنائي زوران ماميتش وجورج خيسوس، لا سيما الأخير الذي طردته إدارة الهلال والفريق في أفضل فتراته.



وبالتأكيد أمن رازفان لوشيسكو موقعه في إدارة نادي الهلال بعد التتويج بهذا اللقب الكبير.





توجيه رسالة قوية لمنافسيه



وجاء فوز الهلال باللقب ليكون بمثابة إنذار شديد اللهجة لمنافسي الهلال على لقب الدوري السعودي، لا سيما الأهلى والنصر، وذلك بعد أن خسر الفريق اللقب العام الماضي أمام النصر في الأمتار الأخيرة.