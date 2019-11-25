حظك اليوم.. اعرف برجك على الصعيد المهني والعاطفي

تحركات الكواكب تؤثر على الحالة المزاجية للأبراج واليوم برج العقرب يتقدم مع المشتري نحو الحظ بعد فترة من الإرهاق النفسي يؤثر المشتري على الصعيد العاطفي للأسد على الصعيد النفسي والعصبي للثور.





كوكب عطارد يجعل القوس في أفضل أحواله مع السفر ويتسبب لبرجي الجوزاء والعذراء بالتغيرات السلبية على الصعيد المهني ويتحول برج الحوت رمز الحب على الصعيد العاطفي والعائلي.





يعطي المريخ كوكب الطاقة للميزان كامل طاقة اليوم ويسلبها من السرطان والحمل والجدي ليجعلهم في حالة صحية غير جيده لفتره، وتحركات الزهرة تقترب من العقرب فيكتسب طاقة الحب على عكس الثور الذي يقع بمشاكل على الصعيد العاطفي والأسد على الصعيد المهني والدلو الذي يعاني من المشاكل المادية والعاطفية ايضاً.





حظك اليوم | برج الحمل | 25-11-2019

الحمل: يؤثر كوكب المريخ على برج الحمل بكثير من التعب والارهاق لكن مع حركة اورانوس يتراجع شعور الحمل بالسلبية وفقد الحرية لذلك ينصح للحمل التحرر من القيود الروتينية والنظر للنشاطات الجديدة واكتساب الصداقات الجديدة التي تدفعه لطاقة الحب والفرحة.





على الصعيد المهني : رغم حالة التعب والارهاق التي يمر بها الحمل الا انه يستعد لتطورات هامة على الصعيد المهني فقد تكون فرصة جديدة بنفس العمل أو قد تكون فرصة ذهبية لفتح باب جديد.





على الصعيد العاطفي : تأثير المريخ على الحالة الصحية للحمل تأتي بالسلب على الصعيد العاطفي فقد تتجمد مشاعرة قليلا نحو الحبيب لكن عليه اكتساب طاقة الحرية من اورانوس ليتمكن من فتح باب جديد للحب مع كوكب الزهرة.

حظك اليوم | برج الثور | 25-11-2019

الثور : يعاني الثور اليوم من السلوك السيء ومزيد من العصبية المستمدة من المشتري الذي يسلب منه الحظ خلال هذه الأيام وقد يتعرض الثور لمزيد من المشاكل على الصعيد العاطفي نظراً لتقلبه المزاجي وعليه اليوم الخروج في رحلة قصيرة وفتح مساحات أكبر للتعلم والاستفادة من كل شيء جديد على الصعيد المهني.





على الصعيد المهني : تؤثر الحالة المزاجية السيئة على الحمل كثيراً اليوم وعليه ان يتخلص سريعاً من طاقة المشتري والاستفادة من كل ما هو جديد اليوم على الصعيد المهني وعدم الاستسلام لاستعادة الإنجازات.





على الصعيد العاطفي : حاول اليوم ان تبتعد عن الاحتكاك المباشر بالخلافات العاطفية حيث ان طاقتك المكتسبة اليوم من الزهرة تؤثر كثيراً على السلوك العصبي والعاطفي لك بالسلب فحاول ان تغير يومك بمزيد من لحظات الاستمتاع.

حظك اليوم | برج الجوزاء | 25-11-2019

الجوزاء : يفضل للجوزاء الخروج في رحلة ممتعة خلال هذا اليوم لتخرجه من مؤثرات عطارد السلبية له على الصعيد المنهي وعليه ايضاً بالنظر قليلاً الي الحبيب الذي طال اشتياقه لسامع البعض من الكلمات الرقيقة المفقودة من منذ فترة منك.





على الصعيد العملي : على الجوزاء التخلص السريع من مؤثرات الفشل والإحباط المحيطة والا سيعاني من يوم غير مرضي على الصعيد العملي.





على الصعيد العاطفي : مر وقت طويل دون النطق بالكلمات الرقيقة للحبيب والان عليك قولها لتتمكن من اكتساب طاقة الزهرة في الحب فلا تهمل حبيبك اليوم مهما كانت الأسباب.





حظك اليوم | برج السرطان | 25-11-2019

السرطان : حاول ان تنظر قليلاً الي الجانب الإيجابي الذي يتمثل في مساندة من حولك وعدم اتخاذ القرارات المتسرعة وعدم الاستسلام لحالتك الصحية المتدنية منذ أيام.





على الصعيد العملي : حاول الا تثق في كلمات جميع من حولك وعليك إعادة النظر في حب من حولك فهناك المساندات المادية النافعة وهناك الكلمات المعسولة التي لا تفيد فحاول ان تفرق جيداً بينهم.





على الصعيد العاطفي : أن شخص محظوظ بحب من حولك لكن خلال تلك الفترة المرهقة عليك الاستناد للمساعدات المادية المقدمة لك من الشريك ولا تتردد في قبولها.





حظك اليوم | برج الأسد | 25-11-2019

الأسد : يجبرك المشتري على التصرفات السيئة مع الحبيب لكن الاخرين لا يعجبهم هذا وعليك ان تلتزم باللياقة في تصرفاتك على الصعيد المهني والصعيد العاطفي ايضاً خلال هذه الأيام.





على الصعيد العملي : قد يتسبب لك الحظ السيء في عديد من المشاكل لكن ايضاً عليك ان تعلم ان طبعك الجاف يزيد من حده المواقف فحاول ان تسيطر على انفعالاتك كثيراً بالعمل اليوم.





على الصعيد العاطفي : يقع الأسد في مؤامرة كونية يتزعمها ضده المشتري والزهرة تجعله غير مؤهل علي الصعيد العاطفي خلال هذه الأيام وعليه ان يلتزم بضبط النفس مع الحبيب.

حظك اليوم | برج العذراء | 25-11-2019

العذراء : يشعر العذراء بقليل من فقد الحيوية والنشاط لذلك قد يكون غير موفق على الصعيد المهني خلال هذه الأيام لكن عندما يتقدم المريخ سيجعل العذراء أكثر شعور بالطاقة والحيوية.





على الصعيد العملي : حاول ان تعمل وسط المجموعات ولا تتعرض للإرهاق الجسدي.





على الصعيد العاطفي : الصداقة خلال هذه الأيام قد تكون أفضل بكثير من النظر للعلاقات العاطفية للعذراء فقد تشعر بالسعادة بشكل أكبر بين جموع الأصدقاء.

حظك اليوم | برج الميزان | 25-11-2019

الميزان : يعطيك المريخ المزيد من الطاقة والايجابية خلال هذه الأيام والتي تجعلك عالي المستوي على الصعيد المهني وعالي ايضاً في التواصل والمشاركة المثمرة في الأفكار التي تفييدك في تحسين وضعك.





على الصعيد العملي : بإمكان الميزان تحسين مجال عمله وتدعيم مراكز قوته بالمشاركة المثمرة.





على الصعيد العاطفي : تنتعش أيام الميزان خلال هذه الفترة بالمشاعر الدافئة فحاول ان تحافظ عليها لأطول فترة ممكنه.

حظك اليوم | برج العقرب | 25-11-2019

العقرب : يعمل المشتري على رفع الحظ مع العقرب الذي يعاني من حاله نفسية غير جيده منذ أيام وقد يحول الزهرة يوم العقرب الي اغنية رومانسية رقيقة النغمات.





على الصعيد العملي : على العقرب ان يبتعد عن حاله الإحباط وان ينظر ليومه الجديد بنظرة الامل التي سيساعده عليها المشتري كثيراً اليوم وبهذا سيحصل على ما يحب في عمله.





على الصعيد العاطفي : يعطيك الزهرة طاقة أجمل نحو الحب فلا تتوقف وانطلق نحو حبك بطاقة الحب الجميلة الموجودة داخلك.





حظك اليوم | برج القوس | 25-11-2019

القوس : يمتلك القوس في هذا اليوم كل مقومات الحظ والحب والجمال فالمشتري يتقدم بالحظ للقوس وعطارد يجعله سعيد في السفر والزهرة يجعله أكثر جاذبية في الحب والشمس تدفعه للقرارات المثمرة ولذلك على القوس ان يستمتع بيوم جميل وممتع لكن بدون عتاب النفس والتخلي عن النصائح الصحية.





على الصعيد العملي : انطلق في يومك بشكل سعيد لصنع إنجازات عملية غير مسبوقة لك من قبل.





على الصعيد العاطفي : يجعلك الحب في هذا اليوم الأكثر جمالاً بين الأبراج فلا تترك لحظه في يومك بدون الحب لو لليله فقط.

حظك اليوم | برج الجدي | 25-11-2019

الجدي : مر وقت طويل من الإرهاق الجسدي والتعب وعليك اليوم بالنظر قليلاً لسعادتك الشخصية وحاول ان تصلح ما تم افساده بسبب حالتك الصحية في الأيام الماضية.





على الصعيد العملي: اهتمامك الكبير بالعمل والسبب في حاله الإرهاق يجعلك تحصل على امتيازات جديدة قد تسعدك لكن الاسعد في يومك هو اكتشاف قدراتك الخاصة التي تدفعك للتقدم حتى نهاية هذا العام.





على الصعيد العاطفي : يؤثر الزهرة بشكل كبير على الحالة العاطفية السيئة للجدي وهذا ما يتطلب منه ان يكون أكثر عدلاً في احكامه وأكثر لطفاً في أقواله.

حظك اليوم | برج الدلو | 25-11-2019

الدلو : يتعرض الدلو لمؤامرة احتيال عاطفية بالإضافة الي تدهور مادي لكن تدفعه تحركات الشمس نحو قرار محاوله التغير الجذري والشامل فحاول ان تستمر في التغير دون النظر لعواقبه.





على الصعيد العملي : يحاول الدلو الهروب من الازمات المهنية وتغير المسار للأفضل وقد يكلفه الامر لكثير من الوقت لكنه سينجح في تحقيق المكاسب عن قريب.





على الصعيد العاطفي : قد يتعرض الدلو لمؤامرة عاطفية لكن تحركات الزهرة ستدفع للتخلص من الأكاذيب والنظر للحب بالشكل الصادق والواضح.





حظك اليوم | برج الحوت | 25-11-2019

الحوت : يمر الحوت بفترة من الإحباط والاضطراب العائلي الذي يكتسبه من عطارد لكن للحوت طابع الحب من الزهرة وهذا ما يجعل الحوت أمام قار ثنائي لا يحتمل لثالث أما الاستسلام للإحباط او كسر الروتين والملل.

على الصعيد العملي: ارهاق الحوت في هذه الأيام يأتي من المؤثرات النفسية باستمرار الروتين في السيطرة على حياته اليومية وهذا ما يعرضه لمشاكل في عملة.



