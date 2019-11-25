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رضوى الشربيني تشارك جمهورها صورة سيلفي لها

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:59 ص
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ريهام كمال
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شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها سيلفي لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت رضوى الشربيني، صور وهي داخل غرفة المكياج وارتدت تي شيرت من اللون البمبي الغامق، وشعر منسدل ووضعت مانيكير باللون الأسود.

تعليقها
وعلقت "الشربيني" على الصور التي قامت بنشرها قائلة: "محاوله أخرى من محولات السلفى اللى مش عايزه تظبط".

تفاعل الجمهور
ونالت الصور إعجاب الجمهور المتابع لها، مع عدد كبير من التعليقات التي عبرت عن إعجابهم بإطلالتها وجمالها ومتابعتهم الدائمة لها خلال برنامج "هي وبس" التي تقدمه على شاشة سي بي سي سفرة.

تعليق أميرة شنب
ومن ضمن التعليقات الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة سي بي سي سفرة قائلة: "احنا لازم نجيب رينج لايت في الاوضة دي".

ومن تعليقات الجمهور: "انتي جميلة وحلوة وبنحبك زي ما انتي بسليفي ظابط ول ما ظابط"، "قمراية يا رضوى".
أول حضور لرضوى الشربيني في مهرجان القاهرة السينمائي

ومن الجدير بالذكر أن آخر ظهور للإعلامية رضوى الشربيني، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 41 في أول حضور لها للمهرجان.

إطلالة رضوى الشربيني في حفل الإفتتاح
وظهرت رضوى الشربيني خلال حفل الإفتتاح بفستان من اللود الأسود ومنفوش وبعدة طبقات ولاقت الإطلالة إعجاب الجمهور، بعد أن شاركتهم صور من حضورها المهرجان.
رضوى الشربيني تشارك جمهورها صورة سيلفي لها
رضوى الشربيني تشارك جمهورها صورة سيلفي لها
رضوى الشربيني تشارك جمهورها صورة سيلفي لها
رضوى الشربيني تشارك جمهورها صورة سيلفي لها
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