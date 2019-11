جائزة أفضل ديو غنائي في العام تذهب لأغنية "Senorita" بحفل AMAs 2019

كما كان مرشحا لعدد من الجوائز الأخرى البارزة، ولجائزة أفضل ألبوم بموسيقى البوب والروك ترشح كل من ألبوم When We All Fall Asleep، Where Do We Go? للنجمة بيلي إيليش، وألبوم Thank U، Next لأريانا جراندي، وألبوم Lover للنجمة تايلور وسيفت.



ولجائزة أفضل أغنية بموسيقى البوب والروك، ترشحت كل من أغنية "Without Me" للمغنية "هالزي"، وأغنية "Sucker" لفريق جوناس برزرس، وأغنية "Old Town Road" للمغني "ليل ناس إكس"، وأغنية "هاي هوبز" لفريق Panic! at the Disco، وأغنية "Sunflower " لمغني الراب بوست مالون.







أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد أغنية Senorita للنجم شون منديس والنجمة كاميلا كابيو، جائزة أفضل دويتو غنائي في العام، من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.