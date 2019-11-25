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"Cry Pretty" يحصد جائزة أفضل ألبوم بموسيقى الكانتري في حفل جوائز AMAs 2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:59 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد- فريدة أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد ألبوم Cry Pretty للنجمة كاري أندروود، جائزة أفضل ألبوم بموسيقى الكانتري من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.

وكان من ضمن الألبومات المرشحة لنفس الجائزة كل من ألبوم Experiment لـ "كين براون"، وألبوم Dan + Shay وألبوم Cry Pretty للمغنية "كاري أندروود".

وبخلاف ذلك كان مرشحا لعدد من الجوائز الأخرى البارزة، لجائزة أفضل موسيقى تصويرية لفيلم، ترشحت كل من فيلم A Star Is Born للنجمة ليدي جاجا وبرادلي كوبر، وموسيقى فيلم Bohemian Rhapsody لفرقة "كوين"، وموسيقى فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse.

ولجائزة أفضل فنان بموسيقى البوب والروك ترشح كل من "دريك" و"كاليد"، و"بوست مالون".

ولجائزة أفضل فنانة بموسيقى البوب والروك ترشحت كل من "بيلي إيليش"، وأريانا جراندي، وتايلور سويفت.
ولجائزة أفضل ديو بموسيقى البوب والروك ترشح كل من فريق BTS وفريق "جوناس برزرس"، وفريق Panic! at the Disco.

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