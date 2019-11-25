محمود تريزيجيه يسعي لقيادة أستون فيلا للفوز أمام نيوكاسل والإبتعاد عن مراكز الهبوط

يستضيف ملعب فيلا بارك اليوم مباراة قوية تجمع بين فريق أستون فيلا صاحب الأرض ونظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج ، فى لقلء قوي يسعي فيه الفريقين لتحسين مركزهم ببطولة الدوري الإنجليزى هذا الموسم.







ويلعب ضمن فريق أستون فيلا اللاعبين المصريين محمود حسن تريزيجيه والذى يشارك بصفة أساسية فى مركزالجناح للفريق ويلعب أيضا الظهير الأيمن أحمد المحمدي، ويسعي تريزيجيه لقيادة فريقه للفوز أمام نيوكاسل اليوم الاثنين فى مباراة قوية على ملعب فيلا بارك.





وكان تريزيجيه قد شارك مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولية السابقه هذا الشهر، أمام كل من كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى مباراتان تعادل بهم المنتخب ولم يسجل لاعب أستون فيلا أى أهداف.





وإستطاع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي فى تسجيل أخر أهداف فريقه بالبريميرليج قبل فترة التوقف يوم 10 نوفمبر عندما سجل هدف تقليص الفارق أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي فى لقاء انتهى بفوز الوولفز بهدفين لهدف.





وكان سجل تريزيجيه هدف هام له هذا الموسم أيضا أمام ليفربول متصدر جدول المسابقة فى لقاء إنتهي أيضا بخسارة أستون فيلا بهدفين لهدف فى أخر دقائق المباراة.





موعد مباراة أستون فيلا ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



تختتم مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي بلقاء بين أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport2.





ترتيب أستون فيلا ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي



يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقزة بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة مما يجعل لقاء الفريقين هام.