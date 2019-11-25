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فايلر يستقر على عودة نجم الفريق في مباراة الأهلي أمام الجونة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:22 ص
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الاهلي والجونة
الاهلي والجونة
محمد الصو
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع باللاعب رامي ربيعة في خط وسط الفريق، أمام الجونة بالدوري العام.


ويأتي قرار فايلر، من أجل تعويض غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق والذي تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال تدريباته مع المنتخب الوطني الأول، قبل مواجهتي كينيا وجزر القُمر، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2020.


ويفضل فايلر، الاحتفاظ بالمالي أليو ديانج، على دكة البدلاء خلال المباراة، خاصةً أنه عائد من إصابة خفيفة وخوفًا من تجددها أو تعرضها للتفاقم والابتعاد لمدة أطول.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة وذلك عندما يحل ضيفًا على نظيره الجونة في الخامسة من مساء اليوم الإثنين، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.


ويتطلع الفريق الأحمر لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري حيث حصد الفريق الأحمر 3 انتصارات سابقة على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.


ويعود الأهلي للمشاركة في الدوري المصري مرة أخرى بعد توقف المسابقة لفترة طويلة بسبب خوض منتخب مصر الأوليمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والتي توج بلقبها بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.
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الكلمات المفتاحية

رامي ربيعة الدوري المصري الاهلي والجونة الدوري المصري الأهلي أليو ديانج

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