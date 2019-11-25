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"Lover" يحصد جائزة أفضل ألبوم بموسيقى البوب والروك في حفل جوائز AMAs 2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:44 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد- فريدة أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد ألبوم Lover للنجمة تايلور سويفت، جائزة أفضل ألبوم بموسيقى البوب والروك من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.

وكان من ضمن المرشحين لنفس الجائزة كل من ألبوم When We All Fall Asleep، Where Do We Go? للنجمة بيلي إيليش، وألبوم Thank U، Next لأريانا جراندي، وألبوم Lover للنجمة تايلور وسيفت.

كما كان مرشحا لعدد من الجوائز الأخرى البارزة، لجائزة أفضل أغنية بموسيقى البوب والروك، ترشحت كل من أغنية "Without Me" للمغنية "هالزي"، وأغنية "Sucker" لفريق جوناس برزرس، وأغنية "Old Town Road" للمغني "ليل ناس إكس"، وأغنية "هاي هوبز" لفريق Panic! at the Disco، وأغنية "Sunflower " لمغني الراب بوست مالون.

ولجائزة أفضل فنان بموسيقى الكانتري ترشح كل من "كين براون" و"لوك كومبس"، و"توماس رهيت".

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