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محمد الشلهوب يواصل هواية خطف البطولات مع الهلال

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:14 ص
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الشلهوب
الشلهوب
حسام مجدي
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تمكن نادي الهلال السعودي حصد بطولة دوري أبطال آسيا 2019 أمس الأحد 24 نوفمبر على حساب نادي اوراوا الياباني.


نتيجة مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

واستطاع نادي الهلال أن يفوز على نيظره نادي اوراوا أمس بهدفين مقابل لا شئ في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لتصبح النتيجة 3-0 لصالح الهلال بمجموع المباراتين.


الشلهوب يواصل خطف البطولات مع الهلال

وواصل السعودي محمد الشلهوب نجم نادي الهلال ومنتخب السعودية هوايته المفضلة بحصد الألقاب والبطولات مع نادي الهلال كالعادة حيث وصل إلى البطولة رقم 36 طوال مسيرته له مع فريقه.


بداية محمد الشلهوب مع نادي الهلال وبطولاته مع الفريق

ويعتبر محمد الشلهوب هو ابن من أبناء نادي الهلال حيص يتواجد داخل النادي منذ عام 1993 مع البراعم حتى الآن.


وحصد محمد الشلهوب 32 بطولة حتى الآن مع نادي الهلال وهي 7 بطولات دوري سعودي و11 بطولة كأس ولي العهد ومرة كأس السوبر السعودي ومرتين كأس الخادم الشريفين وكأس السوبر المصري السعودي وكأس المؤسس السعودي والبطولة العربية.


كما فاز محمد الشلهوب بكأس السوبر الآسيوي بالإضافة إلى مرتين دوري أبطال آسيا وكأس أبطال الكؤوس.


ثالث دوري أبطال آسيا للهلال

وساهم محمد الشلهوب والبالغ من العمر 38 عام أيضا في فوز نادي الهلال أمس بثاني لقب دوري أبطال آسيا له طوال تاريخ النادي وثاني لقب بالنسبة للاعب نفسه خلال مسيرته الكروية.


مشاركات محمد الشلهوب مع نادي الهلال خلال هذا الموسم

وقد شارك محمد الشلهوب في 12 مباراة فقط حتى الآن مع نادي الهلال خلال هذا الموسم خلال بطولة دوري أبطال آسيا فقط وسجل خلال 3 أهداف ولم يصنع أي هدف.


استمرار العطاء من محمد الشلهوب

وفي النهاية هل سيستمر عطاء محمد الشلهوب معفي نادي الهلال لموسم أخر أم سيكون هذا هو الموسم الأخير له في صفوف الفريق بسبب كبر سنه الملاحظ.


ترتيب نادي الهلال في الدوري السعودي

ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 20 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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الكلمات المفتاحية

محمد الشلهوب دورى ابطال اسيا الهلال

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