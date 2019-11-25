معتز هشام ينشر كواليس لقائه بصحبة نجوم "ممالك النار" مع لميس الحديدي (صور)





حل نجوم مسلسل "ممالك النار" في ضيافة الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن" التي تقوم بتقديمه على قناة "الحدث"، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ حلقاته الأولى.ونشر الفنان معتز هشام، مجمعة صور من كواليس اللقاء مع لميس الحديدي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهر في الصور الذي قام بنشرها معتز هشام، الفنانون محمد حاتم، كندة حنا، والإعلامية لميس الحديدي.ونالت الصور إعجاب الجمهور المتابع لها، مع عدد كبير من التعليقات المعبرين عن سعادتهم وحبهم له وموهبته الكبيرة برغم صغر سنه.ومن تعليقات الجمهور: "منور الدنيا يا عالمي"، "بس ياريت لما يكون ليك أي لقاء في أي برنامج تقولنا علشان نتابعك"، "متفاجئناش كدا بعد ما يخلص"، "إيه يا ابني اللي عملته فينا دة".وشهدت الحلقة مع الإعلامية لميس الحديدي، عن الحديث عن كواليس مسلسل ممالك النار، والاستعداد وتحضيرهم للشخصيات.مسلسل ممالك النار بطولة خالد النبوي، ديمة قندلفت، منى واصف، كندة حنا، معتز هشام، رشيد عساف، محمد حاتم، فتحي الهداوي، تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.ومن الجدير بالذكر أن الفنان معتز هشام، حقق نجاحًا ضخمًا في مسلسل ممالك النار، وحظى استحسان إعجاب الجمهور وتصدر موقع البحث العالمي جوجل لمدة يومين بسبب ما حققه من نجاح وحديث السوشيال ميديا عنه.