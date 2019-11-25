نجم باريس سان جيرمان يصر على المشاركة أمام الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي مصر على المشاركة أمام ريال مدريد في المباراة التي ستقام بينهما يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك ضمن مناف سات الجولة الخامسة في مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نيمار غير جاهز بدنياً بنسبة 100% لكنه يرغب في خوض المباراة مهما كلف الأمر وذلك لأهمية المباراة الذي سنكون محط أنظار العالم.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نيمار عاد من إصابة طويلة أبعدته لمدة الشهرين عن الملاعب وشارك في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة أمام ليل وفاز فيها الفريق بهدفين نظيفين.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود خلاف بين نيمار وتوماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بشأن مباراة ريال مدريد، حيث يواجه نيمار معارضة من الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان والذي يرى أنه ما زال لم يصل لـ60% من جاهزيته البدنية ولذلك يفضل الإبقاء عليه في دكة البدلاء لكن النجم البرازيلي يبدو تصميمه على خوض المباراة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن توماس توخيل غير راضٍ عن سلوك نيمار الغير احترافي الذي يجعله يتأخر في استعادة كامل لياقته البدنية كما أبدى انزعاجه من ارتداءه للمعطف في التدريبات في الوقت الذي يتدرب فيه بقية زملائه بشكل طبيعي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ذلك يقدر توماس توخيل الموهبة الكبيرة التي يملكها نيمار والتي تجعل منه لاعب كرة قدم مميز لكنه يطالبه بأن يكون أكثر احترافية حتى يستعيد لياقته ويتجنب الإصابات.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية هذا الشهر أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وجه ضربة قوية لبرشلونة في الفترة الحالية.



وأفاد موقع الدون بالون الإسباني بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم هجوم باريس سان جيرمان أبلغ والده بفتح محادثات مع ريال مدريد بالفترة الحالية.



وأكد الموقع الإسباني أن برشلونة ابتعد قليلاً عن الاهتمام بنيمار بعد تألق اللاعب الشاب أنسو فاتي وانتظار انفجار موهبة أنطوان جريزمان بقميص البلوجرانا.