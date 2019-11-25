"BTS" يحصد جائزة أفضل ديو أو فريق غنائي من حفل جوائز AMAs 2019



وكان ضمن المرشحين للجائزة نفسها كل من أغني "Shallow" للنجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر، وأغنية "Old Town Road" لـ "ليل ناس إكس" و"بيلي راي سايرس"، واغنية "Happier" للمنتج للدي جاي العالمي مارشملو و"باستيل"، وأغنية "Señorita"، للنجم شون منديس والنجمة كاميلا كابيو"، وأغنية "Sunflower" لمغني الراب بوست مالون و"سوي لي".



وبخلاف ذلك كان مرشحا لعدد من الجوائز الأخرى البارزة، لجائزة أفضل فنان صاعد ترشح كل من "لوك كومبوس"، و"بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس"، "ليزو" و"إيلا ماي".



ولجائزة أفضل جولة فنية للعام، ترشح كل من الفريق الغنائي الكوري الجنوبي BTS، وأريانا جراندي وإيلتون جون و"بينك"، وإيد شيران.







أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد فريق BTS الكوري الجنوبي، جائزة أفضل ديو أو فريق غنائي من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.