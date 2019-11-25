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هددها بفضح علاقتهما المحرمة.. التفاصيل الكاملة لواقعة "جثة المريوطية"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:52 ص
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المتهمان
المتهمان
إيمان عبد العاطي
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كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل قيام سيدة ورجل بإلقاء جثة بمنطقة المريوطية،.

 تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتمكن الأهالي من ضبط شخصان حال قيامهما بإلقاء جثة بترعة المريوطية، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة "عادل.و.ع.ع"، 57 سنة، مقيم دائرة القسم، سبق اتهامه في 12 قضية ( أموال عامة، مخدرات، تبديد، ضرب ) آخرهم "أموال عامة".

وتم لقاء كلًا من "سيد.م. ع. أ"، 41 سنة، مقيم دائرة القسم، "محمد. ص.ع.ع"، 27 سنة، اللذان قررا بتمكنهما من ضبط كلًا من "رانيا.ع. س.ع" 31 سنة، "أحمد. م. م.ص.م"، 31 سنة، مقيم دائرة القسم حال قيامهما بإلقاء جثة المجني عليه بترعة المريوطية وشروعهما في الهرب بالدراجة النارية ملك وقيادة الرابع.

وبمواجهة المتهمان خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، قررت الثالثة بتعرفها على المجني عليه منذ عامين لعلاج نجلها، وارتبطها بعلاقة غير شرعية معه، ولدى رغبتها بانهائها العلاقة المحرمة، هددها المجني عليه بفضح أمرها أمام زوجها وأسرتها فعقدت العزم على التخلص منه وفي سبيل ذلك اتفقت مع الرابع على استدراجه لمنزل والدتها.

وأضافت أنها قامت بذبحه بمساعدة الرابع ووضعه داخل الجوال لإلقائه بترعة المريوطية، وايد الرابع ما جاء باقوالها، وبمعاينة محل الواقعة عثر بالصالة على الأدوات المستخدمة في الواقعة ( سكين، بكرة لاصق شفاف اللون، حبل غسيل ) وبدورة المياة على بعض الأقمشة والسجاد وطبق بلاستيك جميعهم بهم آثار دماء وحذاء المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

جريمة قتل جثة المريوطية أخبار الحوادث

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