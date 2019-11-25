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بعد إحالة 7 للمفتي.. اليوم النطق بالحكم علي المتهمين في خلية "ميكروباص حلوان"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:44 ص
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، حكمها بعد احالة 7 متهمين من ضمن 32 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لفضيلة مفتي الجمهورية .

وأسماء المتهمين المحالين للمفتي هم كل من:

محمود عبد التواب
احمد سلامة
محمد ابراهيم ابو هيبة
ابو سريع محمود
ابراهيم اسماعيل
عبد الله محمد شكري
محمود عبد الحميد عبد الله

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضى ومحمد السعيد

وتضمن امر الاحالة بان المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتى القاهره والجيزة من الاول حتى الرابع عشر انضموا الى جماعة محظوره تهمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامخ من ممارسة اعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بانهم انضموا الى جماعة تدعو الى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين شاركو فى جماعة اسست على خلاف احكام القانون وقدموا لبعض المتهمين ماوى وأخفاء الاسلحة النارية ونقل اوراق بها تعليمات لاعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين واخرين بامداد جماعة اسست على خلال احكام القانون بالاسلحة والذخائر واموال ومعلومات.

كما شرعوا فى قتل مجندين عمدا مع سبق الاصرار والترصد واعدوا اسلحة نارية وخرطوش لقتلهم.

والمتهمين هم محمود عبد التواب واحمد سلامة ومحمد سعداوى ومحمد ابراهيم ابو هيبة وابو سريع محمود وإبراهيم اسماعيل وعبد الله شكرى ومحمود عبد الله ومحمد ايمن عبد الوهاب وعمر احمد حسنى وخالد احمد محمود واحمد عدلى لطفى وعلى ليمن ومحمود حسين وحسام الدبن واسامة ابراهيم وحسين بلال واحمد عبد الحميد وعمار محيى الدين وهشام عبد العظيم واسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر احمد سالم ومحمود سعيد على وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق ابو اليازيد وهانى عبد المنعم واسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل.

واضافت النيابه بان المتهمين قاموا باستهداف افراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهره واسيوط الزراعى مستخدمين فى ذلك اسلحة نارية وشرعوا فى قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الامنى لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
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