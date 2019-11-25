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التشكيل المتوقع وموعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:10 ص
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أستون فيلا ضد نيوكاسل
أستون فيلا ضد نيوكاسل
عبدالقادر عرابي
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يسدل الستار مساء اليوم الإثنين على مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نادي أستون فيلا الذي يلعب له النجم المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه ضد ضيفه نيوكاسل في ملعب "فيلا بارك" بمدينة بيرمنجهام الإنجليزية معقل نادي أستون فيلا.


ويسعى نادي أستون فيلا لإقتناص النقاط الثلاث والهروب من منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يسعى نادي نيوكاسل للفوز بنقاط المبااة والإبتعاد أكثر فأكثر عن مراكز الهبوط.


نتيجة آخر مبارتين لأستون فيلا ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

خسر أستون فيلا لقاء الجولة الماضية أمام مضيفه وولفرهامبتون وانررز بنتيجة 2-1 بملعب مولينوكس، وهو اللقاء الذي سجل فيه تريزيجيه هدف فريقه الوحيد.


بينما إنتصر نيوكاسل يونايتد على ضيفه بورنموث بنتيجة 2-1 في نفس الجولة أيضاً.


التشكيل المتوقع لأستون فيلا ضد نيوكاسل

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني الإنجليزي لنادي أستون فيلا مباراة نيوكاسل بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوريان نايلاند

خط الدفاع: فريدريك جويلبيرت – بورين إنجيلز – تايرون مينجز – مات تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز – مارفيلوس نكامبا – جون ماكجين

خط الهجوم: جاك جيرليش – ويسلي – محمود حسن تريزيجيه.


التشكيل المتوقع لنيوكاسل ضد أستون فيلا

في المقابل من المتوقع ألا تخرج تشكيلة المدرب ستيف بروس المدير الفني لنادي نيوكاسل عن الأسماء الآتية:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا

خط الدفاع: دي أندري يدلين – فيديريكو فيرنانديز – فابيان شار – فلوريان ليجوين – يترو ويليامز

خط الوسط: ميجيل ألميرون – إسحق هايدن – جونجو شيلفي – آلان سان ماكسيمين.

خط الهجوم: جولينتون.


ترتيب أستون فيلا ونيوكاسل قبل مواجهتهما معاً

يحتل أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.


موعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة لها

تبدأ المباراة مساء اليوم الإثنين 24 نوفمبر في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق عادل خلو، ويدير المباراة الحكم لي ماسون.
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الكلمات المفتاحية

مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل الجولة الثالثة عشر استون فيلا ونيوكاسل

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