مباريات الأسبوع في دوري أبطال أوروبا



اقترب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على الانتهاء، حيث ستقام هذا الأسبوع في يومي الثلاثاء والأربعاء منافسات الجولة الخامسة، وكانت قد تأهلت بعض الأندية لدور الـ16 في الجولة الماضية وتنتظر الأخرى الجولتين

المقبلتين من أجل حسم تأهلها لدور المقبل.





بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية :-



وكان فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح قد حقق اللقب في الموسم الماضي وكسر هيمنة فريق ريال مدريد الإسباني والذي حصد اللقب خلال ثلاث نسخ متتالية منذ 2016، حيث فاز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.





مباريات الجولة الخامسة في دور أبطال أوروبا :-



يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره فريق ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، ويرغب الفريق الملكي في الثأر من الفريق الباريسي بعد الخسارة في الجولة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وفي منافسات تلك المجموعة أيضا يواجه فريق كلوب بروج البلجيكي منافسه فريق جالطة سراي التركي الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن في البطولة.





ويحل فريق بايرن ميونيخ الألماني ضيفا ثقيلا على فريق النجم الاحمر الصربي، ويلتقي فريق اولمبياكوس اليوناني مع فريق توتنهام هوتسبير تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في مبارياته الأولي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث قاد الفريق في مباراة واحدة ضد فريق ويست هام يونايتد بالدوري الانجليزي الممتاز.





ويواجه فريق أتلانتا الإيطالي فريق دينامو زغرب الكرواتي على ملعب السان سيرو، ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق شاختار دونستك الأوكراني على ملعب الاتحاد، وأيضاً سوف يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفا على فريق يوفنتوس الإيطالي، ويواجه فريق لوكوموتيف موسكو الروسي فريق بايرن ليفركوزن الألماني.





وسوف تكون المباراة النارية بين فريق ليفربول وفريق نابولي الإيطالي على ملعب الانفيلد، وفي إطار منافسات نفس المجموعة يلتقي فريق جينك مع فريق سالزبورج النمساوي والذي يقدم مستويات طيبة هذا الموسم، ويواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ويلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي مع فريق سلافيا براج.