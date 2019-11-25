غادة رجب تنشر صورتها مع النجم حسين فهمي





نشرت غادة رجب، الصورة مع الفنان حسين فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإ طلالة جذابة.





ومن ناحية أخرى، كانت أعمال الفنانة غادة رجب مشاركتها في الأوبريت الغنائى "حلوة بنت اللذينة" وهي أغنية وطنية بجانب أحمد شيبة ومجد القاسم ومصطفى كامل وغادة رجب وأحمد كامل ومن إخراج عبدالمنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل.



الفنانة غادة رجب، لا تشارك عادة جمهورها صورها عبر حسابها الشخصي، على عكس الكثير من الفنانات.ومن ناحية أخرى، كانت أعمال الفنانة غادة رجب مشاركتها في الأوبريت الغنائى "حلوة بنت اللذينة" وهي أغنية وطنية بجانب أحمد شيبة ومجد القاسم ومصطفى كامل وغادة رجب وأحمد كامل ومن إخراج عبدالمنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل.

ونالت الصورة تفاعلًا كبير من قبل الجمهور، معبرين عن مدي إعجابهم الشديد بظهرها مع الفنان حسين فهمي.