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هازارد: زيدان بسحرني ويملك بعض التأثير علي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:57 ص
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زيدان وهازارد
زيدان وهازارد
ريهام عبد المحسن
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أشاد إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وأكد أنه يسحره تيملك بعض التأثير عليه.

وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "عندما تُجرب المدربين الإيطاليين، مثلي مع كونتي وساري، فأنك تحصل على متعة أقل في التدريبات".

وأضاف:"المقارنة بين ساري وزيدان؟ من الصعب المقارنة بينهما".

وتابع:"لقد انجذبت إلى زيدان في مدريد وشعرت بأنني متميّز للغاية، إنه يسحرني ويملك بعض التأثير عليّ".

وأردف قائلا:"خلال يورو 2016 أخبرني أنه سيكون من الجيد أن أنضم لريال مدريد وعندما يتصل بك زيدان من الصعب أن تقول لا".

واستطرد قائلا:"إنه يحب لاعبيه للدرجة التي تشعر فيها بأن غرفة الملابس تسعد بوجوده كمدرب".

وواصل:"كان حلمًا أن أنتقل إلى هنا، منذ أن بدأت اللعب في حديقتي بطفولتي، كان ريال مدريد هو النادي الذي أشجعه وكان زيدان نجمي المفضل".

واختتم هازارد تصريحاته قائلاً:"عندما رأيت زيدان عبر شاشة التلفاز، بدا وكأنه ساحرًا وكان القميص الأبيض لا تشوبه شائبة، كان الأمر استثنائيًا بالنسبة لي".

وعبر البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد هذا الشهر عن سعادته الكبيرة بتواجده داخل النادي الملكي والذي انتقل إليه في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي بعقد يمتد لـ5 مواسم مقابل 100 مليون يورو.

وقال هازارد في تصريحات صحفية عقب فوز منتخب بلجيكا بالأمس على روسيا بأربعة أهداف مقابل هدف :"أنا سعيد جدًا في مدريد، أشعر بالسعادة للعب كرة القدم هناك".

وأضاف :"فترة تأقلمي تسير بشكل جيد، أنا سعيد بالتواجد داخل النادي الإسباني وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي".
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الكلمات المفتاحية

هازارد زيدان ريال مدريد

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