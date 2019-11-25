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اختيار محمد نجاتي سفيرا لمبادرة "90 يوم في مصر"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلنت الاعلامية رانيا محمو، اختيار النجم محمد نجاتي سفيرا لمبادرة "90 يوم في مصر"، التي تروج للسياحة، نظرًا لاهتمامه بالعمل المجتمعي والخيري وحرصه على تنشيط سياحة مصر.

ومن المقرر أن تبدأ فعالياتها من الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة التي ستقام في محمية راس شيطان و دهب وطابا.

وأعرب محمد نجاتي في بيان له عن سعادته البالغة لاختياره سفيرا لمبادرة "90 يوم في مصر"، لافتا إلى أنه عاد مؤخرا من شرم الشيخ من مهرجان خاص بدعم السياحة، وهناك تفاجأ أن الدنيا خواء وخالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر أحزنه، لأن مصر تمتلك أماكن رائعة لا يوجد لها مثيل في العالم.

وتمنى محمد نجاتي أن يوجد في مصر أشخاص يفكروا من أجل الارتقاء بها، واشخاص يتمكنوا من جذب الأجانب للمجيء لمصر ورؤية أجمل الاماكن السياحية في العالم، مضيفا أن مصر تمتلك أماكن رائعة، شرم الشيخ ودهب والصعيد أيضا به اماكن مميزة والفيوم وسيوة وغيرها من الاماكن الجميلة.

وأوضح "نجاتي"، أن السياح لن يعرفوا هذه الأماكن وجمالها إلا من خلال مبادرات مثل مبادرة "90 يوم في مصر"، مؤكدا على أن الفكرة عظيمة و وينتمي اليها وسيعمل جاهدا على تنفيذها، وتابع قائلا: "يشرفني أن أكون جزء منها.. ويعتبر هذا حلم من أحلامي التي كنت اتحدث عنها من قريب وربنا استجاب ليا".

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نجاتي الفجر الفني

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