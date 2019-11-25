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عاجل.. ترامب يكشف عن اسم وزير البحرية الجديد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:12 ص
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ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وزير الدفاع مارك إسبير أنهى خدمات وزير البحرية ريتشارد سبنسر، معلقا: "أشكر ريتشارد على خدمته والتزامه، سوف يتقاعد بسلام".

وتابع ترامب، عبر تغريدات له على موقع تويتر: " لم أكن راضيًا عن الطريقة التي تمت بها معالجة البحرية".

وأضاف: "سيتم ترشيح سفيرنا بالنرويج كين برايثوايت ليصبح وزير البحرية الجديد، رجل من الإنجاز والنجاح العظيم، وأنا أعلم أن كين سوف يقوم بعمل رائع".

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