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عاجل.. ترامب يكشف عن اسم وزير البحرية الجديد
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:12 ص
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وزير الدفاع مارك إسبير أنهى خدمات وزير البحرية ريتشارد سبنسر، معلقا: "أشكر ريتشارد على خدمته والتزامه، سوف يتقاعد بسلام".
وتابع ترامب، عبر تغريدات له على موقع تويتر:
" لم أكن راضيًا عن الطريقة التي تمت بها معالجة
البحرية".
وأضاف: "سيتم ترشيح سفيرنا بالنرويج كين برايثوايت ليصبح وزير البحرية الجديد، رجل من الإنجاز والنجاح العظيم، وأنا أعلم
أن كين سوف يقوم بعمل رائع".
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